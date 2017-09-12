Моуриньо, наконец, доверит Линделефу место в старте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что новичок Виктор Линделеф готов дебютировать за клуб в официальных матчах.

Из-за дисквалификации Фила Джонса и Эрика Байи - основной пары защитников на старте сезона - Моуриньо может рассчитывать лишь на Линделефа и Криса Смоллинга перед матчем Лиги Чемпионов с "Базелем".



У португальца нет другого выбора, кроме как выпустить Виктора в стартовом составе МЮ впервые после переезда из "Бенфики". Моуриньо уверен, что теперь защитник готов к большим испытаниям, а его конкурентам нужно беспокоиться.



"Я не думаю, что Байи с Джонсом сильнее Линделефа со Смоллингом. Они игроки одного и того же уровня, просто действуют в разном стиле".



"Что касается Виктора, то сейчас ему легче играть в Лиге Чемпионов: это сравнимо с португальским стилем игры. Для адаптации к Премьер-Лиге ему нужно чуть больше времени, но он умный парень и знает, что шаг за шагом пробьется в старт".



"Я уверен, что к "Базелю" он более чем готов, я нисколько в нем не сомневаюсь. Он обладает большим потенциалом, поэтому Эрику и Филу нужно беспокоиться за свое место в составе", - сообщил Моуриньо The Telegraph.