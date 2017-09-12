Бэйл отпразднует гол "Тоттенхэму"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл признался, что отпразднует гол "Тоттенхэму", особенно если он окажется победным.

Этой осенью Бэйл впервые сыграет против "шпор" после своего отъезда в Испанию. Бывший и нынешний клубы Гарета попали в одну группу Лиги Чемпионов: валлиец еще не решил, отпразднует ли гол в ворота "Тоттенхэма".



"Если помните, пару лет назад я уже играл против "Тоттенхэма" в предсезонном матче. Тогда мне удалось забить гол, но я решил его не праздновать".



"Я думаю, многое в этом плане зависит от эмоций и настроения. Например, если ты забиваешь гол на 91-й минуте и приносишь победу, как можно себя сдержать?" - цитирует Бэйла Goal.