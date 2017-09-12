Азар просит Морату забивать ногами
Плеймейкер "Челси" Эден Азар попросил своего одноклубника Альваро Морату забивать не только головой, но и ногами.
На старте сезона Мората отличился уже тремя голами в рамках Премьер-Лиги. Любопытно, что все мячи Альваро забил головой - "Бернли", "Эвертону" и "Лестеру".
Азар впечатлен игрой новичка на втором этаже, но в шутку напомнил, что в футболе можно бить по мячу не только головой, но и ногами. Так результативность Альваро вырастет в разы, уверен бельгиец.
"Как и вы, я заметил, что Мората – хороший игрок. Я видел, что он много забивает головой, но теперь ему нужно начать забивать ногами".
"Мората в хорошей форме. Он забил три мяча за нас и столько же за сборную Испании. Когда он поражает ворота соперника, мы всегда выигрываем", - цитирует Азара Daily Mail.
12.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Пенсовский Феллайни
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Азар как обычно - умом не блещет. Радоваться надо, пока партнеры попадают Морате в голову и мяч в ворота отлетает.
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Завидует, сам не может головешкой забивать)
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норм Азар собрал и о6оссал местных канав
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Озар себя Месси возомнил.
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Прошёл месяц...
Плеймейкер "Челси" Эден Азар попросил своего одноклубника Альваро Морату "начать наконец забивать, хоть как-нибудь, ну пожалуйста".
Ответ испанца не заставил себя долго ждать, в интервью "The Sun" нападающий сделал довольно резкое высказывание:
- Сглазил, бл.ть, п.дор пучеглазый.
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азар в очередной раз отличился своими умственными способностями
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какой же тупень азар, какая разница чем забивать? довн
Когда он поражает ворота соперника, мы всегда выигрываем
ахах, ну-ну, пздц азар бестолочь)
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https://www.euro-football.ru/article/31/1003813303_atletiko_kupit_diego_kostu_zimoy_za_60_mln_evro
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испанский Питер Крауч
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