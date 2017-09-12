Азар просит Морату забивать ногами

Альваро Мората Плеймейкер "Челси" Эден Азар попросил своего одноклубника Альваро Морату забивать не только головой, но и ногами.

На старте сезона Мората отличился уже тремя голами в рамках Премьер-Лиги. Любопытно, что все мячи Альваро забил головой - "Бернли", "Эвертону" и "Лестеру".

Азар впечатлен игрой новичка на втором этаже, но в шутку напомнил, что в футболе можно бить по мячу не только головой, но и ногами. Так результативность Альваро вырастет в разы, уверен бельгиец.

"Как и вы, я заметил, что Мората – хороший игрок. Я видел, что он много забивает головой, но теперь ему нужно начать забивать ногами".

"Мората в хорошей форме. Он забил три мяча за нас и столько же за сборную Испании. Когда он поражает ворота соперника, мы всегда выигрываем", - цитирует Азара Daily Mail.




Метки Азар, Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1663

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 12.09.2017 13:01 # royal-arsenal
    Пенсовский Феллайни

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  2. psycho1 12.09.2017 12:42 # psycho1
    Азар как обычно - умом не блещет. Радоваться надо, пока партнеры попадают Морате в голову и мяч в ворота отлетает.

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  3. stylo 12.09.2017 12:39 # stylo
    Завидует, сам не может головешкой забивать)

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  4. bezviz 12.09.2017 12:30 # bezviz
    норм Азар собрал и о6оссал местных канав

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  5. paul-shark 12.09.2017 12:27 # paul-shark
    Озар себя Месси возомнил.

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  6. pakhrudinov 12.09.2017 12:24 # pakhrudinov
    Прошёл месяц...
    Плеймейкер "Челси" Эден Азар попросил своего одноклубника Альваро Морату "начать наконец забивать, хоть как-нибудь, ну пожалуйста".
    Ответ испанца не заставил себя долго ждать, в интервью "The Sun" нападающий сделал довольно резкое высказывание:
    - Сглазил, бл.ть, п.дор пучеглазый.

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  7. melwood-lfc 12.09.2017 12:15 # melwood-lfc
    азар в очередной раз отличился своими умственными способностями

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  8. wengerrrro 12.09.2017 12:11 # wengerrrro
    какой же тупень азар, какая разница чем забивать? довн
    Когда он поражает ворота соперника, мы всегда выигрываем
    ахах, ну-ну, пздц азар бестолочь)

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  9. fupler 12.09.2017 12:05 # fupler
    https://www.euro-football.ru/article/31/1003813303_atletiko_kupit_diego_kostu_zimoy_za_60_mln_evro

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  10. farot 12.09.2017 12:05 # farot
    испанский Питер Крауч

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