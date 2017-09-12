Азар просит Морату забивать ногами

Плеймейкер "Челси" Эден Азар попросил своего одноклубника Альваро Морату забивать не только головой, но и ногами.

На старте сезона Мората отличился уже тремя голами в рамках Премьер-Лиги. Любопытно, что все мячи Альваро забил головой - "Бернли", "Эвертону" и "Лестеру".



Азар впечатлен игрой новичка на втором этаже, но в шутку напомнил, что в футболе можно бить по мячу не только головой, но и ногами. Так результативность Альваро вырастет в разы, уверен бельгиец.



"Как и вы, я заметил, что Мората – хороший игрок. Я видел, что он много забивает головой, но теперь ему нужно начать забивать ногами".



"Мората в хорошей форме. Он забил три мяча за нас и столько же за сборную Испании. Когда он поражает ворота соперника, мы всегда выигрываем", - цитирует Азара Daily Mail.