Билич знал, что его может постичь судьба Де Бура

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич знал, что его ждет увольнение в случае поражения от "Хаддерсфилда" накануне вечером.

В понедельник днем первая тренерская отставка произошла в "Кристал Пэлас". Владельцы "орлов" не простили Франку Де Буре четырех поражений на старте сезона и указали предприимчивому голландцу на выход.



Аналогичная судьба вполне могла постичь Билича. Хорват знал, что в случае проигрыша "Хаддерсфилду" лишится работы, но рад, что его команда победила 2:0 и позволила с облегчением выдохнуть.



"Не буду лгать: увольнение Де Бура было у меня на уме. Но мне уже 49, я давно работаю в футболе, поэтому все свои мысли я посвятил команде".



"Что касается давления, то я чувствую его уже целый год. Да, неправильно находиться в таком положении после трех туров, но таковы реалии современного футбола", - цитирует Билича Sky Sports.