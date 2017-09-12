Моуриньо считает, что МЮ больше не в европейской элите

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что в данный момент его команда не относится к европейской элите.

Во вторник вечером "красные дьяволы" примут на "Олд Траффорд" "Базель" — спустя 644 дня с момента своего последнего матча в Лиге Чемпионов. Моуриньо признает, что за это время "Юнайтед" потерял статус европейского гранда, но не считает это проявлением недостаточных амбиций.



"В Лиге Чемпионов есть четыре или пять команд, которые обладают невероятным уровнем мастерства, опыта и умений — и это дает разницу".



"Однако мы должны постараться выйти из группы, сыграть в 1/8 финала и насладиться этим особенным выступлением в стадии плей-офф против лучших команд Европы".



"Заниженные ожидания — это когда ты думаешь, что не можешь обыграть "Базель". Мы же думаем, что можем это сделать. Мы сильны, мы хорошо играем, мы уверены в себе и думаем, что обладаем достаточным мастерством для победы".



"У соперника те же амбиции, что и у нас. Они более чем способны приехать сюда и доставить "Манчестер Юнайтед" проблем, как это уже было в прошлом".



"К этому матчу мы подходим, думая, что можем выиграть. Во втором матче в Москве мы будем думать, что можем выиграть. И на третий матч в Лиссабон мы отправимся, думая, что можем выиграть".



"Мы верим, что можем выиграть каждый матч, и мы будем стремиться к этому, но прямо сейчас я не могу говорить, что мы кандидаты на то или это. Мы просто кандидаты на победу в этом матче", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.