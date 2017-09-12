Эллардайс отказался обсуждать свое возвращение в "Пэлас"

Сэм Эллардайс подтвердил, что отказался обсуждать свое возвращение на тренерский мостик "Кристал Пэлас".

В понедельник, после четырех поражений без единого забитого гола на старте нового сезона Премьер-Лиги, "орлы" официально объявили о расставании с Франком Де Буром.



Английская пресса уверена, что в самое ближайшее время на место Де Бура будет назначен Рой Ходжсон. Однако прежде чем обратиться к кандидатуре экс-тренера сборной Англии и "Ливерпуля", президент "Пэлас" Стив Пэриш пытался уговорить вернуться Большого Сэма — безуспешно.



"Чтобы прояснить ситуацию для каждого и прекратить спекуляции, сообщу, что сегодня днем я разговаривал со Стивом и сказал ему, что не готов вернуться".



"Он не предлагал мне работу, но спросил меня, каковы мои мысли. Это был умный вопрос, и я сказал ему, что думаю. Если бы они предложили мне работу, то в этот момент времени я бы не захотел вернуться".



"Я принял свое решение, и мне не было бы комфортно взяться за какую-либо тренерскую работу, потому что в данный момент времени я наслаждаюсь своей жизнью, и я с удовольствием наблюдаю, как остальные справляются с давлением Премьер-Лиги".



"Это давление в Премьер-Лиге определенно велико — больше, чем когда-либо — и такой скорый уход Франка это подтверждает", — сообщил Эллардайс в эфире Sky.



Добавим, что Эллардайс возглавил "орлов" по ходу прошлой кампании и помог им избежать вылета из Премьер-Лиги. Однако из-за разногласий с руководством клуба Сэм покинул свой пост в межсезонье.