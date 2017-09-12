Моуриньо объяснил, почему английским клубам сложно в Лиге Чемпионов
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал причины, почему английские клубы перестали добиваться успеха в Лиге Чемпионов.
Готовя "красных дьяволов" к их первому матчу в элитном европейском турнире за два последних года, Моуриньо отметил, что высочайшая конкуренция в Премьер-Лиге, отсутствие зимних каникул и дефицит дней для отдыха ставят английские клубы в невыгодное положение по сравнению со своими коллегами из Европы.
"Мы должны признать, что существуют различия между странами, и с этим ничего не поделать".
"Я лишь могу сказать, что в прошлом году "Реал" доигрывал заключительный месяц в Ла Лиге второй командой. Они могли себе это позволить и благодаря этому вышли на финал Лиги Чемпионов свежей командой. "Ювентус", став чемпионом за три месяца до завершения Серии А, мог играть второй командой и был свежим в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги Чемпионов".
"Для английских команд подобное обычно бывает невозможно, потому что очень высокая конкуренция сохраняется до самого конца. А вдобавок здесь нет зимнего перерыва".
"В других странах есть зимний перерыв, а здесь нет, но это культурная особенность. Она имеет большое значение, и я должен признать, что обожаю ее. Я знаю, что это действует против нас, но я люблю рождественский период в английском футболе".
"Кроме того, много раз нам приходится играть за два дня до важных матчей в Европе, тогда как другие страны оберегают свои клубы. Например, "Бенфика" играет в Португалии по пятницам, так же поступают в Италии, ПСЖ играет во пятницам. Однако я не жалуюсь — если мы будем думать, что игроки устали, то задействуем других игроков", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
12.09.2017 08:00
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Последние комментарии:
АПЛ однозначно отнимает гораздо больше сил, чем любая другая лига!
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я вообще понятия не имею как Фергесон и его МЮ так долго был успешен и в ЛЧ и в Англии, по сути в Европе, 2-е победы, 2 проигранных финала и наверное штук 6-сть полуфиналов, врятли кто то подобное повторит....
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ого, прямо свежайшая мысль, которую уже лет 5 все, кому не лень повторяют. гений, особенный, лучший
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А как же, 2008 год, английский финал, 2009 практически повторился, 2005 Ливерпуль выиграл, челси почти всегда до полуфинала доходили! Тогда не было тяжело, щас видите ли сложный календарь поэтому всасывают! Что за мерзкое нытье
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все верно Моур говорит, еще про баварию забыл, у тех вообще 18 команд в чемпионате включая саму баварию, ну просто изи климатические условия для успешного выступления в ЛЧ, в АПЛ такого нет
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Этот опять ноет. Хоть одна неделя, обходилась без его нытья?
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