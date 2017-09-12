Моуриньо объяснил, почему английским клубам сложно в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал причины, почему английские клубы перестали добиваться успеха в Лиге Чемпионов.

Готовя "красных дьяволов" к их первому матчу в элитном европейском турнире за два последних года, Моуриньо отметил, что высочайшая конкуренция в Премьер-Лиге, отсутствие зимних каникул и дефицит дней для отдыха ставят английские клубы в невыгодное положение по сравнению со своими коллегами из Европы.



"Мы должны признать, что существуют различия между странами, и с этим ничего не поделать".



"Я лишь могу сказать, что в прошлом году "Реал" доигрывал заключительный месяц в Ла Лиге второй командой. Они могли себе это позволить и благодаря этому вышли на финал Лиги Чемпионов свежей командой. "Ювентус", став чемпионом за три месяца до завершения Серии А, мог играть второй командой и был свежим в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги Чемпионов".



"Для английских команд подобное обычно бывает невозможно, потому что очень высокая конкуренция сохраняется до самого конца. А вдобавок здесь нет зимнего перерыва".



"В других странах есть зимний перерыв, а здесь нет, но это культурная особенность. Она имеет большое значение, и я должен признать, что обожаю ее. Я знаю, что это действует против нас, но я люблю рождественский период в английском футболе".



"Кроме того, много раз нам приходится играть за два дня до важных матчей в Европе, тогда как другие страны оберегают свои клубы. Например, "Бенфика" играет в Португалии по пятницам, так же поступают в Италии, ПСЖ играет во пятницам. Однако я не жалуюсь — если мы будем думать, что игроки устали, то задействуем других игроков", — цитирует Моуриньо The Telegraph.