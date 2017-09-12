FA испугалась хакеров из России

Опасаясь хакеров из России, FA решила серьезно повысить уровень безопасности в области IT в преддверии Чемпионата Мира 2018 года.

Как известно, за два тура до завершения отборочного цикла сборная Англии практически гарантировала себе участие в финальной стадии ЧМ-2018. Подопечным Гарета Саутгейта еще остается сыграть против Словении и Литвы, однако подготовка к поездке на турнир в Россию следующим летом уже идет полным ходом.



Как сообщает Sky Sports, в Ассоциации опасаются утечек компьютерных данных, которые помогают в работе Саутгейту и его штабу. Соответствующие опасения возникли после того, как в прошлом месяце про-российская группа хакеров Fancy Bears взломала и обнародовала некоторые внутренние документы ФИФА и ВАДА.



Например, в числе обнародованных документов есть и переписка FA и ФИФА касательно случаев допинга в английском футболе. FA даже направила специальное письмо в ФИФА, выразив свою обеспокоенность по поводу этой хакерской атаки.



Во время пребывания в России игрокам сборной Англии и персоналу будет запрещено использовать публичные Wi-Fi сети. Кроме того, FA усовершенствует свое программное обеспечение, усилив защиту паролями и шифрованием. Ассоциация опасается, что некоторые данные могут быть использованы против команды Саутгейта на турнире.