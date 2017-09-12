Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

Четвертый тур Премьер-Лиги был отмечен первой потерей очков лидером, самым крупным поражением "Ливерпуля" при Юргене Клоппе и первым тренерским увольнением в новом сезоне. Рассмотрим подробнее сыгранные матчи.





"Ливерпуль" очень ограничен, играя в меньшинстве



По привычке команду Юргена Клоппа считали едва ли не фаворитом выездного матча с "Манчестер Сити", и в другой день мерсисайдцы вполне могли бы увезти три очка с "Этихад". Шансы у них, наверняка, были бы и в субботу, но потеря только одного игрока, пусть и настолько важного, как Садио Мане, полностью уничтожила игру "красных" и превратила матч в катастрофу.



Оборона "Сити" давала "Ливерпулю" возможности в первые полчаса игры. Когда гости остались вдесятером, шансов практически не было. В успехах "красных" в больших матчах все держится на командной энергии, предложить которую в меньшинстве (да еще и без лучшего игрока) подопечные Клоппа не могли. Когда им пришлось отойти на свою половину поля и играть в обороне, "Сити" — с его качеством передней линии — легко находил возможности для моментов, что вылилось в унизительное поражение.



Для "Ливерпуля" такой результат действительно не выглядит катастрофой, но напоминает об ограничениях этой команды, которые не позволяют рассматривать ее реальным претендентом на титул.



"Лестеру" немного не хватает удачи



После четырех поединков команда Крейга Шекспира имеет всего три очка, занимая последнее перед зоной вылета место. В то же время нельзя сказать, что это положение отображает состояние экс-чемпионов: в действительности, "Лестер" на старте выглядит очень неплохо, и должен вскоре поправить дела в матчах с более слабыми оппонентами.



С календарем (три гранда в четырех матчах) "Лестеру" на старте не повезло. Не повезло и в процессе. "Арсеналу" подопечные Шекспира забили трижды, и, при должном везении, могли увезти из Лондона хотя бы очко. Они здорово оборонялись против "Манчестер Юнайтед" в первый час игры, но все же проломились под мощью соперника. И в матче с "Челси" "Лестер" снова был близок к результату — Джейми Варди не хватило сантиметров, чтобы замкнуть фланговый прострел в концовке встречи и принести хозяевам ничью.



Куману потребуется время



"Эвертон" амбициозно провел свою летнюю трансферную кампанию, но говорить о быстром прогрессе обновляющейся команды сейчас наивно. Старт сезона, с одной стороны, давал повод для оптимизма. Не без проблем, но "ириски" все же обыграли хорошо оборонявшийся "Стоук", а затем продемонстрировали оборонительную дисциплину, чтобы увезти ничью с поля "Манчестер Сити".



Следующие две игры "Эвертона" — совсем другое дело. Та же защитная тактика не дала команде Кумана ничего в матче с "Челси", а в субботу мерсисайдцы на своем поле были разбиты "Тоттенхэмом" — и эта встреча могла завершиться даже большим разгромом, чем 0:3. Не будем ничего отнимать у "шпор", но сами "ириски" в очень плохом состоянии. Мерсисайдцы выдали нетипично плохое выступление, а вот в атаке проблема системная и требующая времени для исправления. Уход Ромелу Лукаку сильно сказался на "Эвертоне". Да, в распоряжении Кумана новые и довольно сильные атакующие игроки, но перестроиться просто не удастся — несколько сезонов подряд действия команды в атаке были заточены под качества бельгийского форварда.



Кейн возвращается к делу



У Харри Кейна и Маурисио Почеттино достаточно иронии для того, чтобы посмеяться над привычной августовской "засухой" в игре Харри Кейна. Для этого у них даже достаточно хорошее настроение: стоило открыть сентябрь, как лучший английский форвард быстро вернулся к делу.



Кейн забил в матче сборной Англии против Мальты (дважды), и тут же открыл счет своим голам за "Тоттенхэм" в этом сезоне. Подача в штрафную внезапно превратилась в роскошный гол в первом тайме, а во втором Кейн уже более привычным ударом замкнул другую атаку на ворота "Эвертона". На "Гудисон Парк" Харри забил свой 99-й и 100-й голы в футболке родного клуба — и все эти приятные моменты заставляют с большим оптимизмом смотреть также и на старт "шпор" в Лиге Чемпионов.



"Арсенал" реагирует на неудачи



Стоит признать, что"Борнмут" оказал "канонирам" не лучшее сопротивление. Команда Эдди Хау не набрала пока ни одного очка, но что хуже — относительную несправедливость "вишенки" могли ощутить только после поражения от "Манчестер Сити". На "Эмирейтс" они снова играли ниже своих привычных стандартов, легко подставляясь под удары соперника.



Но нельзя не отметить и то, как просто "Арсенал" справился с этим оппонентом. После пары неудач, включавших разгром на "Энфилде", команда Венгера сделал то, что она умеет лучше всего — отреагировала убедительным победой над середняком. По идее, сейчас у "канониров" должна начаться хорошая серия, но календарь может помешать разогнаться обладателем Кубка Англии: за предположительно простой игрой с немецким "Кельном" следует выезд к "Челси", набирающему ход после стартовых волнений.



"Стоук" снова становится грозой грандов



Прошлый сезон болельщикам "Стоука" также показался разочаровывающим из-за того, что "гончары" не могли порадовать их свойственными раньше успехами в играх с большими соперниками. Да, были ничья в матче с "Манчестер Юнайтед", но для воссоздания правильной атмосферы на стадионе "Британия" этого мало, и обычное место в середине таблицы теперь выглядело посредственным итогом.



В этом году команда Марка Хьюза явно намерена исправить ситуацию. Три недели назад "гончары" дома взяли верх над "Арсеналом", а в этом туре снова отобрали очки у "Манчестер Юнайтед". Результат выглядел особенно впечатляющим, учитывая то, что команда Жозе Моуриньо приехала на "Британию" после трех подряд побед и без единого пропущенного мяча. Результат был тем более впечатляющим, учитывая характер встречи. "Стоук" забил дважды, и это не был сугубо оборонительный футбол — хозяева сражались с соперником на равных и стали первыми, кто в этом году указал на несовершенство обороны "Юнайтед".



Де Бур больше не тренер "Кристал Пэлас"



"Кристал Пэлас" снова проиграл. "Орлы" снова не сумели забить, оставшись худшей командой Премьер-Лиги на старте. Но неудача на поле "Бернли" была для Франка Де Бура особенно обидной: на этот раз его команда играла действительно неплохо, но осталось ни с чем из-за единственной серьезной ошибки на старте поединка.



По сути, лондонцы даже создали больше моментов, но жуткое невезение в завершающей стадии атак можно снова объяснять проблемами с психологией, которые в прошлом году тянули на дно коллектив Алана Пардью. В руководстве решили не усугублять ситуацию — уже на следующий день Де Бур был уволен. Четыре матча — малый срок для оценки работы, но, видимо, боссы "орлов" не вдохновились изначальным подходом к делу тренера, пытавшегося поменять многое и сразу. Календарь предвещал "Пэлас" новые поражения, потому затягивать не стали: на этот раз Стив Пэриш быстрее передаст управление опытному британскому тренеру, по старинке прагматичному и строящему игру от обороны. Им становится Рой Ходжсон — кандидатура, несмотря на возраст, подходящая, но оставляющая главный вопрос: зачем Франка Де Бура вообще приглашали в Южный Лондон?



Иван Громиков специально для FAPL.ru