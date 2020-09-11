"Вест Хэм" покинул последнее место в Премьер-Лиге

Вест Хэм "Вест Хэм" преподнес на 49-летие своему тренеру Славену Биличу выстраданную победу над "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0.

"Молотобойцы" имели подавляющее преимущество в начале матча и вполне могли забить быстрый гол, однако Мичейлу Антонио не хватило каких-то сантиметров, чтобы перед пустыми воротами замкнуть сильный прострел Энди Кэрролла, а Хавьер Эрнандес пробил в перекладину.

В дальнейшем игра поскучнела. "Терьеры" много владели мячом, но моментов практически не имели. "Вест Хэм" был настойчивее, однако угрозу тоже создавал с большим трудом.

И все-таки на 72-й минуте удача улыбнулась хозяевам. Педро Обианг решился пробить с дистанции, мяч срикошетил от двух игроков соперника, ударился о штангу и отскочил в ворота — 1:0.

Пока новичок Премьер-Лиги приходил в себя, "молотобойцы" удвоили счет. После розыгрыша углового вышедшему на замену Андре Айю удалось затолкать мяч в ворота — 2:0. В остатке матча "Хаддерсфилд" отметился лишь попаданием в крестовину.

Таким образом, "Вест Хэм" набрал свои первые очки в новом сезоне Премьер-Лиги и покинул последнее место, а "Хаддерсфилд" впервые проиграл и впервые пропустил, но по-прежнему занимает место в верхней части таблицы.

"Вест Хэм" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. ray-black 12.09.2017 00:07 # ray-black
    кое как. но игра у хаммеров уныла.

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  2. reeker 12.09.2017 00:07 # reeker
    Билич на классе обоссал выскочек.

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  3. kingoflondon 12.09.2017 00:00 # kingoflondon
    gl hf

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