"Вест Хэм" покинул последнее место в Премьер-Лиге

"Вест Хэм" преподнес на 49-летие своему тренеру Славену Биличу выстраданную победу над "Хаддерсфилдом" со счетом 2:0.

"Молотобойцы" имели подавляющее преимущество в начале матча и вполне могли забить быстрый гол, однако Мичейлу Антонио не хватило каких-то сантиметров, чтобы перед пустыми воротами замкнуть сильный прострел Энди Кэрролла, а Хавьер Эрнандес пробил в перекладину.



В дальнейшем игра поскучнела. "Терьеры" много владели мячом, но моментов практически не имели. "Вест Хэм" был настойчивее, однако угрозу тоже создавал с большим трудом.



И все-таки на 72-й минуте удача улыбнулась хозяевам. Педро Обианг решился пробить с дистанции, мяч срикошетил от двух игроков соперника, ударился о штангу и отскочил в ворота — 1:0.



Пока новичок Премьер-Лиги приходил в себя, "молотобойцы" удвоили счет. После розыгрыша углового вышедшему на замену Андре Айю удалось затолкать мяч в ворота — 2:0. В остатке матча "Хаддерсфилд" отметился лишь попаданием в крестовину.



Таким образом, "Вест Хэм" набрал свои первые очки в новом сезоне Премьер-Лиги и покинул последнее место, а "Хаддерсфилд" впервые проиграл и впервые пропустил, но по-прежнему занимает место в верхней части таблицы.



"Вест Хэм" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче