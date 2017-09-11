Кейн ожидает, что "Тоттенхэм" поборется за титул

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн ожидает, что в этом сезоне его команда снова будет сражаться за титул Премьер-Лиги.

Минувшим летом "шпоры" долгое время оставались единственной командой высшего английского дивизиона, не получившей никакого усиления относительно прошлого сезона.



Однако своих новичков тренер Маурисио Почеттино все же обрел. Клуб купил ему Хуана Фойта, Давинсона Санчеса, Сержа Орье и Фернандо Льоренте. Кейн чувствует, что теперь "Тоттенхэм" вновь готов подвергнуть давлению традиционных фаворитов Премьер-Лиги.



"Люди могут не воспринимать нас за претендентов на титул, но это устраивает нас. Мы просто продолжим делать свою работу, демонстрируя игру, как против "Эвертона" (3:0)".



"Я бы не сказал, что это неуважительно. Это нормально, что люди отдают предпочтение командам, которые тратят большие деньги, покупают больших игроков и большие имена".



"Мы приступили к работе на трансферном рынке поздно, но получили желаемых игроков, и теперь у нас хороший состав, объемный состав".



"Мы играем в хороший футбол и участвовали в борьбе за титул два последних года. Когда сезон вступает в свою вторую половину, обычно мы среди тех, кто сражается за титул", — цитирует Кейна Sky Sports.