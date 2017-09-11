Гвардиола доволен связкой Жезуса и Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола надеется, что связка Габриэля Жезуса и Серхио Агуэро поможет команде решить давние проблемы с реализацией.

В прошлом сезоне "горожане" стали лучшей командой Премьер-Лиги по явным голевым моментам, но побороться за титул им помешала слабая реализация.



Гвардиола надеется, что со связкой Жезуса и Агуэро "Сити" решит давнюю проблему. Пеп рад, что аргентинец не пожадничал в матче с "Ливерпулем" и отпасовал на партнера, когда выходил один на один.



"Серхио совершил большой поступок, это много значит для тебя. Нападающие должны быть эгоистами у чужих ворот, но когда есть альтернативный вариант, нужно выбрать именно его. Я рад, что Серхио принял такое решение".



"Возможно, с Серхио и Габи у нас появится больше шансов забить, ведь они оба занимают позицию у ворот. Судьбу игры, как правило, определяет эффективность в штрафных площадях", - сообщил Гвардиола The Independent.