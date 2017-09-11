"Ливерпуль" оспорит срок дисквалификации Мане

"Ливерпуль" решил подать апелляцию на срок дисквалификации своего нападающего Садио Мане, удаленного в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

Напомним, рефери Джонатан Мосс изгнал игрока сборной Сенегала с поля "Этихад" за игру высоко поднятой ногой против голкипера "горожан" Эдерсона. Оставшись вдесятером, "красные" потерпели свое самое крупное поражение за время работы Юргена Клоппа в качестве главного тренера — 5:0.



После игры Клопп заявил, что удаление Мане стало переломным моментом матча. Юрген не согласился с решением Мосса, но заявил, что считает апелляцию на красную карточку своего подопечного пустой тратой времени.



Сегодня FA официально подтвердила, что Садио, учитывая характер нарушения, будет дисквалифицирован на три матча. "Ливерпуль" по-прежнему не собирается оспаривать карточку как таковую, но считает три поединка пропуска чрезмерным наказанием.



Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб уведомил Ассоциацию о своем желании опротестовать срок наказания. "Ливерпуль" надеется, что в результате апелляции дисквалификация Мане будет сокращена до одного или двух матчей.



Если наказание Садио останется в силе, то он пропустит домашнюю встречу с "Бернли" в субботу, матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Лестера", а также последующий выезд к "лисам" в рамках Премьер-Лиги.