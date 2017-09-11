Моуриньо: "Без Феллайни я чувствую себя слабее"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что чувствует себя "слабее", когда не имеет возможности рассчитывать на полузащитника Маруана Феллайни.
Болельщики "красных дьяволов" до сих пор расходятся во мнениях относительно игрока сборной Бельгии, перебравшегося на "Олд Траффорд" из "Эвертона" в 2013 году.
В то же время фанаты могли почувствовать, что их команде не хватало жесткости и физической мощи Маруана в субботнем матче Премьер-Лиги против "Стоука" (2:2), который Феллайни пропустил из-за травмы икроножной мышцы.
Выступая перед прессой накануне матча Лиги Чемпионов против "Базеля", Моуриньо заявил о важности Феллайни, который в понедельник возобновил тренировки с остальной командой.
"Вчера Феллайни не тренировался. Он очень важный игрок для меня. Важнее, чем вы можете себе представить. Я чувствую себя слабее, когда Феллайни нет в составе. И не важно, на поле он или на лавке. Если его состояние будет позволять, мы задействуем его в матче".
"У него возникли проблемы еще в сборной Бельгии, несмотря на которые он сыграл против Греции. После матча ситуация усугубилась", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
11.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
Матич и Феллаини два любимчика. Не повезло для моура, что оба на одной позиции играют
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все-таки, что ни говорят о моуриньо, он всегда горой за своих игроков
да и зачастую, как мне кажется, специально привлекает к себе повышенное внимание, чтобы снять давление на игроков со стороны общественности
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Может от имени Маура пи3дит какой то глор!?!?
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Моуриньо сильно изменился перебравшись в Юнайтед, походу его язык держат на привязи, чтобы не портить имидж клуба. Хотя про болельщиков на стадионе две недели назад все-таки высказался
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