"Челси" побережет Азара и Морату к матчу с "Арсеналом"

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте планирует поберечь полузащитника Эдена Азара и нападающего Альваро Морату в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

Выходя на поле "Стэмфорд Бридж" во вторник вечером, "синие" определенно будут держать в уме свой следующий матч — против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье. Учитывая важность дерби, Конте собирается поберечь ряд игроков в поединке с командой из Азербайджана.

"Эден в строю, и он очень хорошо трудится, возвращая свои лучшие кондиции, но я думаю, мы должны дать ему еще немного времени и не идти на глупые риски. Сейчас он доступен и будет в запасе".

"Альваро играет очень хорошо, забивает, и он полностью проникся нашим стилем футбола, стремительно прибавляя. Но не забывайте, что он целиком сыграл матч за сборную Испании, а также против "Лестера". Я должен оценить его состояние и затем принять лучшее решение. Когда ты играешь семь матчей за 21 день, то ротация необходима", — цитирует Конте The Telegraph.

Скорее всего, во вторник получит отдых и полузащитник Данни Дринкуотер, чей дебют за "Челси" откладывается по причине травмы икроножной мышцы.

"Единственная новость заключается в том, что вчера у Дринкуотера возникли проблемы мышечного характера с икрой. Мы ожидаем вердикта медиков", — добавил Конте.



Метки Азар, Карабах, Конте, Лига Чемпионов, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 11.09.2017 18:20 # manutd-20champ
    если не с Карабахом,то с кем отдыхать

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  2. sexan 11.09.2017 18:19 # sexan
    Всё правильно. Нех лидеров против какого то Карабаха ставить, без них справимся.

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  3. mancunia-planet 11.09.2017 18:17 # mancunia-planet
    Кара бабах

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  4. paul-shark 11.09.2017 18:17 # paul-shark
    Ещё одна отговорка у пенсостана появилась.

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  5. valar-morghulis 11.09.2017 18:06 # valar-morghulis
    бетолочь контекс и тут трясется в истерическом страхе.

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  6. reeker 11.09.2017 18:06 # reeker
    Пускай отдыхают топари.

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  7. mr-terry 11.09.2017 18:04 # mr-terry
    норм так

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