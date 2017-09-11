"Челси" побережет Азара и Морату к матчу с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте планирует поберечь полузащитника Эдена Азара и нападающего Альваро Морату в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".

Выходя на поле "Стэмфорд Бридж" во вторник вечером, "синие" определенно будут держать в уме свой следующий матч — против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье. Учитывая важность дерби, Конте собирается поберечь ряд игроков в поединке с командой из Азербайджана.



"Эден в строю, и он очень хорошо трудится, возвращая свои лучшие кондиции, но я думаю, мы должны дать ему еще немного времени и не идти на глупые риски. Сейчас он доступен и будет в запасе".



"Альваро играет очень хорошо, забивает, и он полностью проникся нашим стилем футбола, стремительно прибавляя. Но не забывайте, что он целиком сыграл матч за сборную Испании, а также против "Лестера". Я должен оценить его состояние и затем принять лучшее решение. Когда ты играешь семь матчей за 21 день, то ротация необходима", — цитирует Конте The Telegraph.



Скорее всего, во вторник получит отдых и полузащитник Данни Дринкуотер, чей дебют за "Челси" откладывается по причине травмы икроножной мышцы.



"Единственная новость заключается в том, что вчера у Дринкуотера возникли проблемы мышечного характера с икрой. Мы ожидаем вердикта медиков", — добавил Конте.