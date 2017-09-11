Мюллер раздумывал над переходом в "Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер признался, что всерьез раздумывал над переходом в "Манчестер Юнайтед" пару лет назад.

Летом 2015 желание воссоединиться со своим бывшим подопечным демонстрировали Луи Ван Галь, тогда занимавший пост главного тренера "красных дьяволов". Однако в ответ на предложение в 85 миллионов фунтов последовал отказ.



По словам 27-летнего игрока сборной Германии, тогда он действительно задумывался об отъезде из Мюнхена и все еще допускает свой уходит из "Баварии" в будущем.



"Два года назад был момент, когда встал вопрос о моем переходе из "Баварии" в "Юнайтед", я размышлял над этим, однако клуб немедленно выразил мне поддержку и сказал, что мое место здесь".



"Мне особо не пришлось размышлять об этом после того, как "Бавария" сказала, что рассчитывает на меня, и что я важен для них".



"Конечно, мой уход в будущем еще возможен. Когда мое время будет окончено, оно будет окончено. Швайнштайгер провел здесь более 10 лет, и вот уже более двух лет, как он ушел, а его место занял другой игрок".



"Точно так же будет и со мной. Если завтра я упаду замертво, будут похороны, но в пятницу на поле все равно выйдут 11 игроков. Такова жизнь", — сообщил Мюллер Kicker.