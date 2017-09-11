Мюллер раздумывал над переходом в "Юнайтед"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер признался, что всерьез раздумывал над переходом в "Манчестер Юнайтед" пару лет назад.
Летом 2015 желание воссоединиться со своим бывшим подопечным демонстрировали Луи Ван Галь, тогда занимавший пост главного тренера "красных дьяволов". Однако в ответ на предложение в 85 миллионов фунтов последовал отказ.
По словам 27-летнего игрока сборной Германии, тогда он действительно задумывался об отъезде из Мюнхена и все еще допускает свой уходит из "Баварии" в будущем.
"Два года назад был момент, когда встал вопрос о моем переходе из "Баварии" в "Юнайтед", я размышлял над этим, однако клуб немедленно выразил мне поддержку и сказал, что мое место здесь".
"Мне особо не пришлось размышлять об этом после того, как "Бавария" сказала, что рассчитывает на меня, и что я важен для них".
"Конечно, мой уход в будущем еще возможен. Когда мое время будет окончено, оно будет окончено. Швайнштайгер провел здесь более 10 лет, и вот уже более двух лет, как он ушел, а его место занял другой игрок".
"Точно так же будет и со мной. Если завтра я упаду замертво, будут похороны, но в пятницу на поле все равно выйдут 11 игроков. Такова жизнь", — сообщил Мюллер Kicker.
11.09.2017 17:00
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Сдулся
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Такой игрок не для помойки красной
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Топовый игрок...
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Уже сдулся и никому больше не нужен.
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Крутой игрок.
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Очередной игрок, который поссал на красную помойку
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отскочили пздц
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3 года как сдулся. В мю за 150 лямов.
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