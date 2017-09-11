Мюллер раздумывал над переходом в "Юнайтед"

Томас Мюллер Нападающий "Баварии" Томас Мюллер признался, что всерьез раздумывал над переходом в "Манчестер Юнайтед" пару лет назад.

Летом 2015 желание воссоединиться со своим бывшим подопечным демонстрировали Луи Ван Галь, тогда занимавший пост главного тренера "красных дьяволов". Однако в ответ на предложение в 85 миллионов фунтов последовал отказ.

По словам 27-летнего игрока сборной Германии, тогда он действительно задумывался об отъезде из Мюнхена и все еще допускает свой уходит из "Баварии" в будущем.

"Два года назад был момент, когда встал вопрос о моем переходе из "Баварии" в "Юнайтед", я размышлял над этим, однако клуб немедленно выразил мне поддержку и сказал, что мое место здесь".

"Мне особо не пришлось размышлять об этом после того, как "Бавария" сказала, что рассчитывает на меня, и что я важен для них".

"Конечно, мой уход в будущем еще возможен. Когда мое время будет окончено, оно будет окончено. Швайнштайгер провел здесь более 10 лет, и вот уже более двух лет, как он ушел, а его место занял другой игрок".

"Точно так же будет и со мной. Если завтра я упаду замертво, будут похороны, но в пятницу на поле все равно выйдут 11 игроков. Такова жизнь", — сообщил Мюллер Kicker.



Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Мюллер

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2017 17:00

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  1. selfish 11.09.2017 17:52 # selfish
    Сдулся

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  2. chelsea1983 11.09.2017 17:42 # chelsea1983
    Такой игрок не для помойки красной

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  3. chelsealondon 11.09.2017 17:38 # chelsealondon
    Топовый игрок...

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  4. fc-oil 11.09.2017 17:18 # fc-oil
    Уже сдулся и никому больше не нужен.

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  5. reeker 11.09.2017 17:16 # reeker
    Крутой игрок.

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  6. aliadiere 11.09.2017 17:11 # aliadiere
    Очередной игрок, который поссал на красную помойку

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  7. maxvel 11.09.2017 17:10 # maxvel
    отскочили пздц

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  8. gandalf 11.09.2017 17:03 # gandalf
    3 года как сдулся. В мю за 150 лямов.

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