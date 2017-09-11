Конте хочет, чтобы Бакайоко стал вторым Канте
Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что новичок Тьемуэ Бакайоко станет для "синих" вторым Нголо Канте.
В субботнем матче Премьер-Лиги с "Лестером" француз совершил пять удачных обводок, что привело в восторг Конте после игры. Рулевой "синих" надеется, что Бакайоко будет прогрессировать темпами своего соотечественника Канте.
"Он постоянно совершенствуется и прибавляет. Раньше мне говорили, что Бака обладает большой выносливостью и хорош без мяча. Но с "Лестером" он здорово проявил себя именно в работе с мячом".
"Не забывайте, что ему всего 23, и он моложе Нголо. В прошлом сезоне он выступал во Франции, но теперь ему приходится привыкать практически к другому виду спорта".
"Думаю, Бака уже обладает отличным мастерством: сейчас он очень силен без мяча, но в плане техники вполне может прибавить по примеру Канте", - приводит слова Конте ESPN.
11.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
Фупель этого не вынесет.
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Даёшь 11 Канте на поле! :)
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Этот нигер уже сейчас ничуть не хуже Неманьи, единственное у него куда больше пространства для роста. Матич хоть и не был до конца отработанным материалом, но послужил службу Королям хорошую, и со спортивной и с финансовой точки зрения
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хорошая связка будет
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