Конте хочет, чтобы Бакайоко стал вторым Канте

Бакайоко и Канте Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что новичок Тьемуэ Бакайоко станет для "синих" вторым Нголо Канте.

В субботнем матче Премьер-Лиги с "Лестером" француз совершил пять удачных обводок, что привело в восторг Конте после игры. Рулевой "синих" надеется, что Бакайоко будет прогрессировать темпами своего соотечественника Канте.

"Он постоянно совершенствуется и прибавляет. Раньше мне говорили, что Бака обладает большой выносливостью и хорош без мяча. Но с "Лестером" он здорово проявил себя именно в работе с мячом".

"Не забывайте, что ему всего 23, и он моложе Нголо. В прошлом сезоне он выступал во Франции, но теперь ему приходится привыкать практически к другому виду спорта".

"Думаю, Бака уже обладает отличным мастерством: сейчас он очень силен без мяча, но в плане техники вполне может прибавить по примеру Канте", - приводит слова Конте ESPN.



Метки Бакайоко, Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2017 16:00

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  1. reeker 11.09.2017 16:23 # reeker
    Фупель этого не вынесет.

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  2. suddenly 11.09.2017 16:16 # suddenly
    Даёшь 11 Канте на поле! :)

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  3. ravi 11.09.2017 16:13 # ravi
    Этот нигер уже сейчас ничуть не хуже Неманьи, единственное у него куда больше пространства для роста. Матич хоть и не был до конца отработанным материалом, но послужил службу Королям хорошую, и со спортивной и с финансовой точки зрения

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  4. vtp 11.09.2017 16:08 # vtp
    хорошая связка будет

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