Конте хочет, чтобы Бакайоко стал вторым Канте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что новичок Тьемуэ Бакайоко станет для "синих" вторым Нголо Канте.

В субботнем матче Премьер-Лиги с "Лестером" француз совершил пять удачных обводок, что привело в восторг Конте после игры. Рулевой "синих" надеется, что Бакайоко будет прогрессировать темпами своего соотечественника Канте.



"Он постоянно совершенствуется и прибавляет. Раньше мне говорили, что Бака обладает большой выносливостью и хорош без мяча. Но с "Лестером" он здорово проявил себя именно в работе с мячом".



"Не забывайте, что ему всего 23, и он моложе Нголо. В прошлом сезоне он выступал во Франции, но теперь ему приходится привыкать практически к другому виду спорта".



"Думаю, Бака уже обладает отличным мастерством: сейчас он очень силен без мяча, но в плане техники вполне может прибавить по примеру Канте", - приводит слова Конте ESPN.