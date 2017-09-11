Райола готов перевезти Дибалу в Премьер-Лигу

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, заявил, что готов провернуть трансфер своего клиента в один из грандов Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что "Ювентус" установил внушительный ценник на Дибала в размере 124 миллионов фунтов, Райола уверен: аргентинец должен покинуть туринский клуб и, возможно, переехать в один из грандов Премьер-Лиги.



"Думаю, Дибала покинет "Ювентус". Нелегко тащить на себе команду в таком юном возрасте. Он должен уйти в клуб, где все будет подстроено под него".



"Ему будет тяжело освоиться в сегодняшней "Барселоне", чего не скажешь о других клубах - например, о "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Сити" или "Челси", - приводит слова Райолы Rai Sport.