Райола готов перевезти Дибалу в Премьер-Лигу

Пауло Дибала Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, заявил, что готов провернуть трансфер своего клиента в один из грандов Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что "Ювентус" установил внушительный ценник на Дибала в размере 124 миллионов фунтов, Райола уверен: аргентинец должен покинуть туринский клуб и, возможно, переехать в один из грандов Премьер-Лиги.

"Думаю, Дибала покинет "Ювентус". Нелегко тащить на себе команду в таком юном возрасте. Он должен уйти в клуб, где все будет подстроено под него".

"Ему будет тяжело освоиться в сегодняшней "Барселоне", чего не скажешь о других клубах - например, о "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Сити" или "Челси", - приводит слова Райолы Rai Sport.




Метки Дибала, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2091

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. maxvel 11.09.2017 15:52 # maxvel
    Летом его и Алли оформляем

    (ответить)

  2. shirokov15 11.09.2017 15:42 # shirokov15
    В Сити. Стили других команд не подходят для Дибалы, чтобы полноценно раскрыть весь его потенциал.

    (ответить)

  3. chelsealondon 11.09.2017 15:37 # chelsealondon
    В Челси этого топаря...

    (ответить)

  4. sektant 11.09.2017 15:36 # sektant
    Перечислил всех мешков

    (ответить)

  5. farot 11.09.2017 15:22 # farot
    у жирного уебка бабки с трансфера Лукаки уже кончились?

    (ответить)

  6. reeker 11.09.2017 15:18 # reeker
    Нахуй пошёл, жирный ублюдок.

    (ответить)

  7. ganinilyha 11.09.2017 15:13 # ganinilyha
    За условные 30 лямов в его карман

    (ответить)

  8. daikirai 11.09.2017 15:05 # daikirai
    Ну кстати норм. В обратку отдаём им Агу, как когда-то Тевеса

    (ответить)

  9. superglor 11.09.2017 15:04 # superglor
    Причем здесь Манчестер Юнайтед и Челси когда речь о ГРАНДАХ Премьер-Лиги?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: