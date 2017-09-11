Райола готов перевезти Дибалу в Премьер-Лигу
Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, заявил, что готов провернуть трансфер своего клиента в один из грандов Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что "Ювентус" установил внушительный ценник на Дибала в размере 124 миллионов фунтов, Райола уверен: аргентинец должен покинуть туринский клуб и, возможно, переехать в один из грандов Премьер-Лиги.
"Думаю, Дибала покинет "Ювентус". Нелегко тащить на себе команду в таком юном возрасте. Он должен уйти в клуб, где все будет подстроено под него".
"Ему будет тяжело освоиться в сегодняшней "Барселоне", чего не скажешь о других клубах - например, о "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Сити" или "Челси", - приводит слова Райолы Rai Sport.
11.09.2017 15:00
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Последние комментарии:
Летом его и Алли оформляем
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В Сити. Стили других команд не подходят для Дибалы, чтобы полноценно раскрыть весь его потенциал.
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В Челси этого топаря...
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Перечислил всех мешков
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у жирного уебка бабки с трансфера Лукаки уже кончились?
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Нахуй пошёл, жирный ублюдок.
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За условные 30 лямов в его карман
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Ну кстати норм. В обратку отдаём им Агу, как когда-то Тевеса
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Причем здесь Манчестер Юнайтед и Челси когда речь о ГРАНДАХ Премьер-Лиги?
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