Моуриньо дважды отказался от рукопожатия с Хьюзом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дважды отказался от рукопожатия со своим коллегой из "Стоука" Марком Хьюзом.

После матча, завершившегося вничью 1:1, Моуриньо проигнорировал традиционный жест, объяснив это решение тем, что Хьюз оттолкнул его по ходу игры и даже попросил рефери Нила Суорбрика удалить на трибуны.



Как стало известно The Telegraph, уже в подтрибунном помещении - недалеко от раздевалки "Юнайтед" - Марк предпринял вторую попытку помириться, однако Жозе и тут ответил отказом.



Таким образом, за последние несколько лет от рукопожатия с Хьюзом отказались уже пять тренеров Премьер-Лиги: Арсен Венгер, Мартин Йол, Тони Пьюлис, Роберто Манчини и, собственно, Моуриньо.