Моуриньо дважды отказался от рукопожатия с Хьюзом

Марк Хьюз и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дважды отказался от рукопожатия со своим коллегой из "Стоука" Марком Хьюзом.

После матча, завершившегося вничью 1:1, Моуриньо проигнорировал традиционный жест, объяснив это решение тем, что Хьюз оттолкнул его по ходу игры и даже попросил рефери Нила Суорбрика удалить на трибуны.

Как стало известно The Telegraph, уже в подтрибунном помещении - недалеко от раздевалки "Юнайтед" - Марк предпринял вторую попытку помириться, однако Жозе и тут ответил отказом.

Таким образом, за последние несколько лет от рукопожатия с Хьюзом отказались уже пять тренеров Премьер-Лиги: Арсен Венгер, Мартин Йол, Тони Пьюлис, Роберто Манчини и, собственно, Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Стоук, Хьюз

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1342

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  1. ratamahatta 11.09.2017 14:40 # ratamahatta
    Обиженка
    Типичный скам

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  2. reeker 11.09.2017 14:27 # reeker
    Чмоур вечно ведёт себя как тёлка.

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  3. selfish 11.09.2017 14:16 # selfish
    Психотип Хьюза: латентный маньяк

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  4. van-der-slav 11.09.2017 14:09 # van-der-slav
    5 тренеров уже руки не жмут ему. Что он им блин там говорит

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  5. billy-talent 11.09.2017 14:05 # billy-talent
    foxmcfc надо еще и запретить новости постить а не только главную менять. 2:2 там было, подсказка под носом же.

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  6. thegodfather 11.09.2017 14:04 # thegodfather
    хьюз топер лютый

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  7. sobersid 11.09.2017 14:02 # sobersid
    https://lenta.ru/news/2017/09/11/xhamster/

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