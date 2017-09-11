Моуриньо дважды отказался от рукопожатия с Хьюзом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дважды отказался от рукопожатия со своим коллегой из "Стоука" Марком Хьюзом.
После матча, завершившегося вничью 1:1, Моуриньо проигнорировал традиционный жест, объяснив это решение тем, что Хьюз оттолкнул его по ходу игры и даже попросил рефери Нила Суорбрика удалить на трибуны.
Как стало известно The Telegraph, уже в подтрибунном помещении - недалеко от раздевалки "Юнайтед" - Марк предпринял вторую попытку помириться, однако Жозе и тут ответил отказом.
Таким образом, за последние несколько лет от рукопожатия с Хьюзом отказались уже пять тренеров Премьер-Лиги: Арсен Венгер, Мартин Йол, Тони Пьюлис, Роберто Манчини и, собственно, Моуриньо.
11.09.2017 14:00
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Обиженка
Типичный скам
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Чмоур вечно ведёт себя как тёлка.
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Психотип Хьюза: латентный маньяк
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5 тренеров уже руки не жмут ему. Что он им блин там говорит
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foxmcfc надо еще и запретить новости постить а не только главную менять. 2:2 там было, подсказка под носом же.
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хьюз топер лютый
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https://lenta.ru/news/2017/09/11/xhamster/
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