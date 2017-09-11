"Кристал Пэлас" уволил Де Бура

Франк Де Бур "Кристал Пэлас" объявил об увольнении главного тренера Франка Де Бура. Голландец проработал на "Селхерст Парк" всего 78 дней.

После назначения в "Кристал Пэлас" голландец пообещал команде симпатичный футбол с акцентом на владение мячом. Реализовать эту стратегию Франку не удалось.

На старте сезона "орлы" потерпели четыре поражения подряд, последнее из которых – от "Бернли" – стало решающим для Де Бура. Сегодня владелец "Пэлас" Стив Пэриш указал Франку на выход.

Таким образом, Де Бур продержался в лондонском клубе чуть больше двух месяцев. На предыдущем месте – в "Интере" – специалист проработал всего 85 дней.

The Guardian ожидает, что вакантное место на "Селхерст Парк" займет экс-тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Назначение может произойти уже сегодня.



Метки Де Бур, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2017 13:25

Количество просмотров Просмотров: 2582

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Последние комментарии:




  1. second005 11.09.2017 14:51 # second005
    Пенгера скоро выгонят, пойдёт их тренить

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  2. alcoholnarco 11.09.2017 14:47 # alcoholnarco
    Надо брать пример с Арсенала и давать достаточно времени своим тренерам.

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  3. karandash 11.09.2017 14:44 # karandash
    Как и ЛВГ, не дали раскрыть себя.

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  4. al-faarabi 11.09.2017 14:43 # al-faarabi
    тухеля бы взяли теперь

    (ответить)

  5. largo-winch 11.09.2017 14:42 # largo-winch
    11.09.2017 13:36 #
    rollik707

    Давно не было ушастого в Лондоне! Единственная надежда на Челси!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/57232/?c=1

    Лол))) просто рукалицо. Объясните этому фанату челсли, что следующий ушастый в Лондон приедет через 100 лет.

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  6. ganinilyha 11.09.2017 14:40 # ganinilyha
    Дебилычи. Думают возьмут какого-нибудь старпёра и выиграют апл

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  7. sellman 11.09.2017 14:36 # sellman
    Тренер 1 клуба.
    Фартануло один раз и все.

    После Аякса дней 80 был у руля Интера - выкинули как пса
    В КП 78 дней - снова как пса на улицу

    В ЛФК его, там любят латентных неудачников.
    Клопп у руля уже третий сезон = 0 трофеев.

    илита

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  8. reeker 11.09.2017 14:31 # reeker
    Просто андлос.

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  9. thegodfather 11.09.2017 14:30 # thegodfather
    http://0s.obya.ovzwk4tbobus4y3pnu.nblz.ru/c7003/v7003595/3ae74/4dQWzEvvx0A.jpg

    жозе до того, как зума провел шервашим по губехам скюмов.

    http://s.ill.in.ua/i/news/630x373/344/344130.png

    а это после.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57226/?c=1#c6493371

    (ответить)

  10. reeker 11.09.2017 14:29 # reeker
    Сане ГОЛ!
    Менди ГП!

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  11. bezviz 11.09.2017 14:29 # bezviz
    щас бы быть полным дауном и гореть от слов выЙграть, Англий и тд

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  12. spartan 11.09.2017 14:29 # spartan
    тренеришка уровня Гневилла

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  13. reddevil13 11.09.2017 14:27 # reddevil13
    https://pbs.twimg.com/media/CmytL5_VIAEAUv2.jpg

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  14. paul-shark 11.09.2017 14:26 # paul-shark
    Вернера надо след оформять за полтос.

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  15. reeker 11.09.2017 14:25 # reeker
    Ливерпуль чемпион.

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  16. largo-winch 11.09.2017 14:24 # largo-winch
    Давайте какого-нибудь следующего физрука. Тухель норм подойдет. Или Клинсман

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  17. don-antonio 11.09.2017 14:24 # don-antonio
    Любопытно, у одмена главная новость "Кристал Пэлас решит, увольнять ли Де Бура, в ближайшие 48 часов", а не "Кристал Пэлас уволил Де Бура".
    У ггшек логика отсутствует напрочь?

    Источник: http://fapl.ru/posts/57226/?c=1#c6493358

    Молодец, послушал меня.

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  18. bezviz 11.09.2017 14:22 # bezviz
    3) Челси
    8) ливерка

    ору, походу снова мечты и надежды колбасы на чемпик разбиваются в пух и прах)))

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  19. reeker 11.09.2017 14:21 # reeker
    Главное чтобы опытного брита назначили, а не очередную континентальную хуйню.

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  20. melwood-lfc 11.09.2017 14:18 # melwood-lfc
    КП выЙграет от этого увольнения

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