"Кристал Пэлас" уволил Де Бура

"Кристал Пэлас" объявил об увольнении главного тренера Франка Де Бура. Голландец проработал на "Селхерст Парк" всего 78 дней.

После назначения в "Кристал Пэлас" голландец пообещал команде симпатичный футбол с акцентом на владение мячом. Реализовать эту стратегию Франку не удалось.



На старте сезона "орлы" потерпели четыре поражения подряд, последнее из которых – от "Бернли" – стало решающим для Де Бура. Сегодня владелец "Пэлас" Стив Пэриш указал Франку на выход.



Таким образом, Де Бур продержался в лондонском клубе чуть больше двух месяцев. На предыдущем месте – в "Интере" – специалист проработал всего 85 дней.



The Guardian ожидает, что вакантное место на "Селхерст Парк" займет экс-тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Назначение может произойти уже сегодня.