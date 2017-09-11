"Кристал Пэлас" уволил Де Бура
"Кристал Пэлас" объявил об увольнении главного тренера Франка Де Бура. Голландец проработал на "Селхерст Парк" всего 78 дней.
После назначения в "Кристал Пэлас" голландец пообещал команде симпатичный футбол с акцентом на владение мячом. Реализовать эту стратегию Франку не удалось.
На старте сезона "орлы" потерпели четыре поражения подряд, последнее из которых – от "Бернли" – стало решающим для Де Бура. Сегодня владелец "Пэлас" Стив Пэриш указал Франку на выход.
Таким образом, Де Бур продержался в лондонском клубе чуть больше двух месяцев. На предыдущем месте – в "Интере" – специалист проработал всего 85 дней.
The Guardian ожидает, что вакантное место на "Селхерст Парк" займет экс-тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Назначение может произойти уже сегодня.
11.09.2017 13:25
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Последние комментарии:
Пенгера скоро выгонят, пойдёт их тренить
(ответить)
Надо брать пример с Арсенала и давать достаточно времени своим тренерам.
(ответить)
Как и ЛВГ, не дали раскрыть себя.
(ответить)
тухеля бы взяли теперь
(ответить)
11.09.2017 13:36 #
rollik707
Давно не было ушастого в Лондоне! Единственная надежда на Челси!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/57232/?c=1
Лол))) просто рукалицо. Объясните этому фанату челсли, что следующий ушастый в Лондон приедет через 100 лет.
(ответить)
Дебилычи. Думают возьмут какого-нибудь старпёра и выиграют апл
(ответить)
Тренер 1 клуба.
Фартануло один раз и все.
После Аякса дней 80 был у руля Интера - выкинули как пса
В КП 78 дней - снова как пса на улицу
В ЛФК его, там любят латентных неудачников.
Клопп у руля уже третий сезон = 0 трофеев.
илита
(ответить)
Просто андлос.
(ответить)
http://0s.obya.ovzwk4tbobus4y3pnu.nblz.ru/c7003/v7003595/3ae74/4dQWzEvvx0A.jpg
жозе до того, как зума провел шервашим по губехам скюмов.
http://s.ill.in.ua/i/news/630x373/344/344130.png
а это после.
Источник: http://fapl.ru/posts/57226/?c=1#c6493371
(ответить)
Сане ГОЛ!
Менди ГП!
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щас бы быть полным дауном и гореть от слов выЙграть, Англий и тд
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тренеришка уровня Гневилла
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https://pbs.twimg.com/media/CmytL5_VIAEAUv2.jpg
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Вернера надо след оформять за полтос.
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Ливерпуль чемпион.
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Давайте какого-нибудь следующего физрука. Тухель норм подойдет. Или Клинсман
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Любопытно, у одмена главная новость "Кристал Пэлас решит, увольнять ли Де Бура, в ближайшие 48 часов", а не "Кристал Пэлас уволил Де Бура".
У ггшек логика отсутствует напрочь?
Источник: http://fapl.ru/posts/57226/?c=1#c6493358
Молодец, послушал меня.
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3) Челси
8) ливерка
ору, походу снова мечты и надежды колбасы на чемпик разбиваются в пух и прах)))
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Главное чтобы опытного брита назначили, а не очередную континентальную хуйню.
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КП выЙграет от этого увольнения
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