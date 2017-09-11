Клопп не уверен, что Коутиньо помог бы против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что плеймейкер Филиппе Коутиньо помог бы "красным" избежать разгромного поражения от "Манчестер Сити" в минувшие выходные.

Трансферная сага с переходом Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону", а также длительный перелет Филиппе из расположения сборной Бразилии не оставили Клоппу выбора: Филиппе остался вне заявки на игру с "Сити".



Без своего ведущего игрока "красные" потерпели унизительное поражение, пропустив пять безответных мячей. Однако Клопп уверен, что нынешнем состоянии Коутиньо ничем бы не помог "Ливерпулю".



"Если все так просто, я выпущу Фила в следующей игре, и тогда у нас все заработает. В прошлом году мы не создали много моментов против "Сити", хотя Фил играл в обоих матчах".



"Вы можете винить меня за это решение, но не забывайте, что он вернулся после длительного перелета и не тренировался три недели подряд. Я надеюсь, что мы сможем задействовать его как можно быстрее", - цитирует Клоппа The Independent.