Клопп не уверен, что Коутиньо помог бы против "Сити"

Клопп и Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что плеймейкер Филиппе Коутиньо помог бы "красным" избежать разгромного поражения от "Манчестер Сити" в минувшие выходные.

Трансферная сага с переходом Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону", а также длительный перелет Филиппе из расположения сборной Бразилии не оставили Клоппу выбора: Филиппе остался вне заявки на игру с "Сити".

Без своего ведущего игрока "красные" потерпели унизительное поражение, пропустив пять безответных мячей. Однако Клопп уверен, что нынешнем состоянии Коутиньо ничем бы не помог "Ливерпулю".

"Если все так просто, я выпущу Фила в следующей игре, и тогда у нас все заработает. В прошлом году мы не создали много моментов против "Сити", хотя Фил играл в обоих матчах".

"Вы можете винить меня за это решение, но не забывайте, что он вернулся после длительного перелета и не тренировался три недели подряд. Я надеюсь, что мы сможем задействовать его как можно быстрее", - цитирует Клоппа The Independent.




Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 831

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Последние комментарии:




  1. selfish 11.09.2017 14:15 # selfish
    мда, такие высказывания обычно удел всяких Конте
    алкаш совсем сошел с ума

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  2. rollik707 11.09.2017 13:38 # rollik707
    Зато многие на фапли уверены что он помог бы в финансовом плане! Но не судьба.

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  3. cezar 11.09.2017 13:25 # cezar
    Это все из за ОАЧ однозначно))

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  4. electric 11.09.2017 13:24 # electric
    1 раз проиграли мешкам. Подумаешь, трагедия.

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  5. bluebload 11.09.2017 13:16 # bluebload
    Даже Суарез не помог бы в этом унижении , стопудово Веня сходил к какой-нибудь ведьме порчу навел за 4:0 . Это было жалкое зрелище .

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  6. paul-shark 11.09.2017 13:06 # paul-shark
    Клапп поплыл.

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