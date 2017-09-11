Клопп не уверен, что Коутиньо помог бы против "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что плеймейкер Филиппе Коутиньо помог бы "красным" избежать разгромного поражения от "Манчестер Сити" в минувшие выходные.
Трансферная сага с переходом Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону", а также длительный перелет Филиппе из расположения сборной Бразилии не оставили Клоппу выбора: Филиппе остался вне заявки на игру с "Сити".
Без своего ведущего игрока "красные" потерпели унизительное поражение, пропустив пять безответных мячей. Однако Клопп уверен, что нынешнем состоянии Коутиньо ничем бы не помог "Ливерпулю".
"Если все так просто, я выпущу Фила в следующей игре, и тогда у нас все заработает. В прошлом году мы не создали много моментов против "Сити", хотя Фил играл в обоих матчах".
"Вы можете винить меня за это решение, но не забывайте, что он вернулся после длительного перелета и не тренировался три недели подряд. Я надеюсь, что мы сможем задействовать его как можно быстрее", - цитирует Клоппа The Independent.
11.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
мда, такие высказывания обычно удел всяких Конте
алкаш совсем сошел с ума
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Зато многие на фапли уверены что он помог бы в финансовом плане! Но не судьба.
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Это все из за ОАЧ однозначно))
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1 раз проиграли мешкам. Подумаешь, трагедия.
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Даже Суарез не помог бы в этом унижении , стопудово Веня сходил к какой-нибудь ведьме порчу навел за 4:0 . Это было жалкое зрелище .
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Клапп поплыл.
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