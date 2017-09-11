Азар нацелен на победу в Лиге Чемпионов с "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что надеется выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Как известно, в прошлом сезоне — впервые с 2002/03 — "синие" не участвовали в Лиге Чемпионов, поскольку предыдущую кампанию завершили только на 10-й позиции в Премьер-Лиге.



Сам Азар присоединился к "Челси" в 2012 году — вскоре после исторического триумфа лондонцев в элитном европейском турнире. В преддверии старта на групповом этапе Эден поделился своими ожиданиями в отношении Лиги Чемпионов.



"Да, нам важно выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Пока что я добирался лишь до полуфинала, где мы проиграли "Атлетико". Поэтому мои мысли о завоевании этого трофея".



"Я выигрывал Премьер-Лигу, а также титул во Франции. Теперь все большие игроки хотят выигрывать Лигу Чемпионов".



"Думаю, сейчас самое время для этого. У нас хорошая команда, хороший тренер, поэтому мы готовы к этому. Я постараюсь делать все возможное на поле. Если нам удастся выиграть, я буду счастлив, но если нет, то никаких сожалений".



"Будучи игроком, ты хочешь участвовать в Лиге Чемпионов. В прошлом году мы смотрели ее лишь по телевизору — это не самое приятное чувство".



"Ты хочешь участвовать в такого рода матчах, потому что каждый раз, играя в Лиге Чемпионов, ты играешь в большом матче. Каждый наблюдает за тобой, поэтому да, я счастлив вернуться в Лигу Чемпионов", — цитирует Азара Evening Standard.