Азар нацелен на победу в Лиге Чемпионов с "Челси"

Эден Азар Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что надеется выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Как известно, в прошлом сезоне — впервые с 2002/03 — "синие" не участвовали в Лиге Чемпионов, поскольку предыдущую кампанию завершили только на 10-й позиции в Премьер-Лиге.

Сам Азар присоединился к "Челси" в 2012 году — вскоре после исторического триумфа лондонцев в элитном европейском турнире. В преддверии старта на групповом этапе Эден поделился своими ожиданиями в отношении Лиги Чемпионов.

"Да, нам важно выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Пока что я добирался лишь до полуфинала, где мы проиграли "Атлетико". Поэтому мои мысли о завоевании этого трофея".

"Я выигрывал Премьер-Лигу, а также титул во Франции. Теперь все большие игроки хотят выигрывать Лигу Чемпионов".

"Думаю, сейчас самое время для этого. У нас хорошая команда, хороший тренер, поэтому мы готовы к этому. Я постараюсь делать все возможное на поле. Если нам удастся выиграть, я буду счастлив, но если нет, то никаких сожалений".

"Будучи игроком, ты хочешь участвовать в Лиге Чемпионов. В прошлом году мы смотрели ее лишь по телевизору — это не самое приятное чувство".

"Ты хочешь участвовать в такого рода матчах, потому что каждый раз, играя в Лиге Чемпионов, ты играешь в большом матче. Каждый наблюдает за тобой, поэтому да, я счастлив вернуться в Лигу Чемпионов", — цитирует Азара Evening Standard.



Метки Азар, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 11.09.2017 12:51 # halamadrid94
    Разве только если на Плейстейшн . А так , 3-й подряд кубок заворачивать нужно в столицу Испании.

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  2. selfish 11.09.2017 12:47 # selfish
    наивный пенс, даже не уверен, сможет ли выдать 20 матчей в этом сезоне не сломавшись
    а так да, в Реал на следующий год дорожка проложена

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  3. kontorres 11.09.2017 12:44 # kontorres
    ожидается изи победа в ЛЧ, так как лучше команды чем Челси нет, может РМ чуть посопротивляется, ведь лысый у них фартовый, а так шансов вообще 0 у соперников.
    но может быть и так что коррумпированные чинуши из УЕФА спецом засудят или еще какую нибудь евребе подсунут, но в равном бою Челси изи возьмет ЛЧ!

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  4. ravi 11.09.2017 12:42 # ravi
    Правильно, в любой ситуации нужно ставить лишь самый высокие цели перед собой будь ты мировым грандом вроде Челси, или середняком Чемпионшип - арсеналом

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  5. chelsealondon 11.09.2017 12:41 # chelsealondon
    Вообще на изи возьмем....

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  6. staryi-eblan 11.09.2017 12:34 # staryi-eblan
    Mai faworitzs in Championc Liqe ceason 2017/18:

    Barselona
    Paris Saint-Germain
    Real Madrid
    Bayern Munchen
    Manchester City
    Atletico de Madrid
    Chelsia

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  7. paul-shark 11.09.2017 12:26 # paul-shark
    Это шутка дня?

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  8. largo-winch 11.09.2017 12:24 # largo-winch
    В прошлом году мы смотрели ее лишь по телевизору

    хорошо, что он не играл ФИФА. А то наверное сказал бы, что нацелен на победу в Чемпионате Мира

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  9. bluebload 11.09.2017 12:07 # bluebload
    Завтра посмотрим на тебя в деле , с тебя дубль + гп Карабаху

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