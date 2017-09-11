Азар нацелен на победу в Лиге Чемпионов с "Челси"
Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что надеется выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.
Как известно, в прошлом сезоне — впервые с 2002/03 — "синие" не участвовали в Лиге Чемпионов, поскольку предыдущую кампанию завершили только на 10-й позиции в Премьер-Лиге.
Сам Азар присоединился к "Челси" в 2012 году — вскоре после исторического триумфа лондонцев в элитном европейском турнире. В преддверии старта на групповом этапе Эден поделился своими ожиданиями в отношении Лиги Чемпионов.
"Да, нам важно выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Пока что я добирался лишь до полуфинала, где мы проиграли "Атлетико". Поэтому мои мысли о завоевании этого трофея".
"Я выигрывал Премьер-Лигу, а также титул во Франции. Теперь все большие игроки хотят выигрывать Лигу Чемпионов".
"Думаю, сейчас самое время для этого. У нас хорошая команда, хороший тренер, поэтому мы готовы к этому. Я постараюсь делать все возможное на поле. Если нам удастся выиграть, я буду счастлив, но если нет, то никаких сожалений".
"Будучи игроком, ты хочешь участвовать в Лиге Чемпионов. В прошлом году мы смотрели ее лишь по телевизору — это не самое приятное чувство".
"Ты хочешь участвовать в такого рода матчах, потому что каждый раз, играя в Лиге Чемпионов, ты играешь в большом матче. Каждый наблюдает за тобой, поэтому да, я счастлив вернуться в Лигу Чемпионов", — цитирует Азара Evening Standard.
11.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Разве только если на Плейстейшн . А так , 3-й подряд кубок заворачивать нужно в столицу Испании.
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наивный пенс, даже не уверен, сможет ли выдать 20 матчей в этом сезоне не сломавшись
а так да, в Реал на следующий год дорожка проложена
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ожидается изи победа в ЛЧ, так как лучше команды чем Челси нет, может РМ чуть посопротивляется, ведь лысый у них фартовый, а так шансов вообще 0 у соперников.
но может быть и так что коррумпированные чинуши из УЕФА спецом засудят или еще какую нибудь евребе подсунут, но в равном бою Челси изи возьмет ЛЧ!
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Правильно, в любой ситуации нужно ставить лишь самый высокие цели перед собой будь ты мировым грандом вроде Челси, или середняком Чемпионшип - арсеналом
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Вообще на изи возьмем....
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Mai faworitzs in Championc Liqe ceason 2017/18:
Barselona
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Bayern Munchen
Manchester City
Atletico de Madrid
Chelsia
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Это шутка дня?
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В прошлом году мы смотрели ее лишь по телевизору
хорошо, что он не играл ФИФА. А то наверное сказал бы, что нацелен на победу в Чемпионате Мира
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Завтра посмотрим на тебя в деле , с тебя дубль + гп Карабаху
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