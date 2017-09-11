Моуриньо считает, что МЮ остановился в развитии при Ван Гале и Мойесе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его предшественники Луи Ван Галь и Дэвид Мойес не смогли обеспечить клубу никакого прогресса.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "красные дьяволы" выпали из числа претендентов на титул Премьер-Лиги, хотя этот сезон, второй при Моуриньо, вселяет определенный оптимизм.



Жозе считает, что двое его предшественников просто не справились с грузом ответственности. Но сейчас, уверен португалец, дело пошло на лад.



"Другие клубы эволюционировали. В этом же клубе эволюция отсутствовала. Думаю, на время мы остановились в развитии во всех областях, которые делают команду успешной".



"Это был достаточно пустой период для клуба, без эволюции в важных областях. На плечах игроков, тренеров, даже руководителей и даже, наверное, владельцев лежал груз прошлого, потому что, когда ты привык "побеждать, побеждать и побеждать", и внезапно останавливаешься, то это ощущается как тяжелое бремя".



"Сегодня наши рабочие условия стали лучше: стал лучше медицинский департамент, стал лучше департамент аналитики, стал лучше департамент скаутов, стал лучше медиа-департамент, и во многих случаях мы добились этого, не меняя людей, что довольно важно", — сообщил Моуриньо The Times.