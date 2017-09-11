Моуриньо считает, что МЮ остановился в развитии при Ван Гале и Мойесе
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его предшественники Луи Ван Галь и Дэвид Мойес не смогли обеспечить клубу никакого прогресса.
После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "красные дьяволы" выпали из числа претендентов на титул Премьер-Лиги, хотя этот сезон, второй при Моуриньо, вселяет определенный оптимизм.
Жозе считает, что двое его предшественников просто не справились с грузом ответственности. Но сейчас, уверен португалец, дело пошло на лад.
"Другие клубы эволюционировали. В этом же клубе эволюция отсутствовала. Думаю, на время мы остановились в развитии во всех областях, которые делают команду успешной".
"Это был достаточно пустой период для клуба, без эволюции в важных областях. На плечах игроков, тренеров, даже руководителей и даже, наверное, владельцев лежал груз прошлого, потому что, когда ты привык "побеждать, побеждать и побеждать", и внезапно останавливаешься, то это ощущается как тяжелое бремя".
"Сегодня наши рабочие условия стали лучше: стал лучше медицинский департамент, стал лучше департамент аналитики, стал лучше департамент скаутов, стал лучше медиа-департамент, и во многих случаях мы добились этого, не меняя людей, что довольно важно", — сообщил Моуриньо The Times.
11.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
При Мойесе точно не было прогресса .
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в этом он прав, три года в пустую
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Да уж , добились эволюции не меняя людей они ага как бы не так , сказал бы честно добились эволюции тратя 200-250 миллионов на пиломатериалы каждое ТО, скоро Сити переплюнут по тратам , если нормальный тренер после того как его выпнут возьмет титул будет направо-налево вью давать что на его багаже победили , что то его после ничьей со Стоком по всей Англии матушке pac3,14дарасило
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Теперь и этих философов троллит)))
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Подходящий клуб для Жозе, под знаменем муму можно десятки лет безнаказанно беспредельничать)
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