Джеррард: "Я ненавидел Фердинанда и Невилла"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что испытывал ненависть по отношению к экс-защитникам "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду и Гари Невиллу.
За свою карьеру Джеррарду, ныне работающему в академии мерсисайдского клуба, довелось сыграть множество матчей против "Юнайтед". По словам Стивена, в этих поединках он испытывал чувство ненависти к своим партнерам по сборной Англии.
"Когда ты выстраиваешься в подтрибунном тоннеле напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать все, что в твоих силах, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть — именно так это было".
"Когда ты затем встречаешься с ними в сборной Англии, то притворяешься, словно они тебе нравятся. И лишь когда твоя карьера окончена, их карьеры окончены, начинается настоящая дружба".
"Я не испытываю ничего другого, кроме уважения, по отношению к Рио, он выступал за топ-клуб всю свою жизнь, и он хороший малый. Я наслаждаюсь работой в телестудии вместе с ним", — сообщил Джеррард BT Sport.
11.09.2017 10:00
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Последние комментарии:
Когда за карьеру не стал Чемпионом Англии, но бомбит до сих пор!))))))))))))
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Ай хэйт вис факин скамбагс !
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мелочный человек этот стиви ги
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Рио знаю, а кто такой Невилл?
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Любой нормальный человек ненавидит этих чмoшников
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Что ж тогда Карре делать, которого Невилл чмырит во время эфира. Анри тоже иногда пописывает на лузерпульцев)
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Джеррард - соска. Лэмпард - стена и камень
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норм в конце псикнул на псевдотренера
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