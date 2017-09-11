Джеррард: "Я ненавидел Фердинанда и Невилла"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что испытывал ненависть по отношению к экс-защитникам "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду и Гари Невиллу.

За свою карьеру Джеррарду, ныне работающему в академии мерсисайдского клуба, довелось сыграть множество матчей против "Юнайтед". По словам Стивена, в этих поединках он испытывал чувство ненависти к своим партнерам по сборной Англии.



"Когда ты выстраиваешься в подтрибунном тоннеле напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать все, что в твоих силах, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть — именно так это было".



"Когда ты затем встречаешься с ними в сборной Англии, то притворяешься, словно они тебе нравятся. И лишь когда твоя карьера окончена, их карьеры окончены, начинается настоящая дружба".



"Я не испытываю ничего другого, кроме уважения, по отношению к Рио, он выступал за топ-клуб всю свою жизнь, и он хороший малый. Я наслаждаюсь работой в телестудии вместе с ним", — сообщил Джеррард BT Sport.