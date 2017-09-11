Джеррард: "Я ненавидел Фердинанда и Невилла"

Гари Невилл и Рио Фердинанд Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что испытывал ненависть по отношению к экс-защитникам "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду и Гари Невиллу.

За свою карьеру Джеррарду, ныне работающему в академии мерсисайдского клуба, довелось сыграть множество матчей против "Юнайтед". По словам Стивена, в этих поединках он испытывал чувство ненависти к своим партнерам по сборной Англии.

"Когда ты выстраиваешься в подтрибунном тоннеле напротив Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать все, что в твоих силах, чтобы победить их. Ты испытываешь ненависть — именно так это было".

"Когда ты затем встречаешься с ними в сборной Англии, то притворяешься, словно они тебе нравятся. И лишь когда твоя карьера окончена, их карьеры окончены, начинается настоящая дружба".

"Я не испытываю ничего другого, кроме уважения, по отношению к Рио, он выступал за топ-клуб всю свою жизнь, и он хороший малый. Я наслаждаюсь работой в телестудии вместе с ним", — сообщил Джеррард BT Sport.



Метки Джеррард, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Невилл, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2279

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  1. karomuslo 11.09.2017 10:50 # karomuslo
    Когда за карьеру не стал Чемпионом Англии, но бомбит до сих пор!))))))))))))

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  2. chebrec 11.09.2017 10:48 # chebrec
    Ай хэйт вис факин скамбагс !

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  3. arsenverim 11.09.2017 10:48 # arsenverim
    мелочный человек этот стиви ги

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  4. rollik707 11.09.2017 10:44 # rollik707
    Рио знаю, а кто такой Невилл?

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  5. ratamahatta 11.09.2017 10:43 # ratamahatta
    Любой нормальный человек ненавидит этих чмoшников

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  6. mancunia-planet 11.09.2017 10:30 # mancunia-planet
    Что ж тогда Карре делать, которого Невилл чмырит во время эфира. Анри тоже иногда пописывает на лузерпульцев)

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  7. sisyazavr 11.09.2017 10:26 # sisyazavr
    Джеррард - соска. Лэмпард - стена и камень

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  8. largo-winch 11.09.2017 10:05 # largo-winch
    норм в конце псикнул на псевдотренера

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