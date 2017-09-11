Моуриньо сочувствует фанатам "Арсенала"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил сочувствие фанатам "Арсенала" за то, что они вынуждены терпеть Арсена Венгера.

То негодование, которое фанаты "канониров" демонстрировали во второй половине прошлого сезона, никуда не делось за лето. Уже после пары неудачных матчей на старте новой кампании критика и призывы к Венгеру покинуть свой пост вернулись.



В своей колонке в Daily Mail телеведущий Пирс Морган и одновременно большой болельщик "Арсенала" вспомнил о своей недавней встрече с Моуриньо, который поделился своим мнением на ситуацию в лондонском клубе.



"На протяжении 20 минут мы разговаривали о футболе. Он быль столь же харизматичен, страстен и откровенен, как выглядит его персона в публичном свете".



"Я сочувствую вам, фанатам "Арсенала", — шутливо сказал он, не выглядя глубоко сочувствующим. "У меня есть несколько очень хороших друзей, которые обожают "Арсенал", как и ты, и они настроены столь же депрессивно в отношении клуба, как и ты. Они так сильно страдают, и это ужасно наблюдать. Ужасно... Ха-ха-ха-ха".



"Какого черта Арсен Венгер до сих пор сохраняет свою работу?" — спросил я.



"Без понятия", — ухмыльнулся Моуриньо в ответ. "Но я надеюсь, он останется на своем месте на очень долгое время..."