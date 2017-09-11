Моуриньо сочувствует фанатам "Арсенала"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил сочувствие фанатам "Арсенала" за то, что они вынуждены терпеть Арсена Венгера.

То негодование, которое фанаты "канониров" демонстрировали во второй половине прошлого сезона, никуда не делось за лето. Уже после пары неудачных матчей на старте новой кампании критика и призывы к Венгеру покинуть свой пост вернулись.

В своей колонке в Daily Mail телеведущий Пирс Морган и одновременно большой болельщик "Арсенала" вспомнил о своей недавней встрече с Моуриньо, который поделился своим мнением на ситуацию в лондонском клубе.

"На протяжении 20 минут мы разговаривали о футболе. Он быль столь же харизматичен, страстен и откровенен, как выглядит его персона в публичном свете".

"Я сочувствую вам, фанатам "Арсенала", — шутливо сказал он, не выглядя глубоко сочувствующим. "У меня есть несколько очень хороших друзей, которые обожают "Арсенал", как и ты, и они настроены столь же депрессивно в отношении клуба, как и ты. Они так сильно страдают, и это ужасно наблюдать. Ужасно... Ха-ха-ха-ха".

"Какого черта Арсен Венгер до сих пор сохраняет свою работу?" — спросил я.

"Без понятия", — ухмыльнулся Моуриньо в ответ. "Но я надеюсь, он останется на своем месте на очень долгое время..."



Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 4254

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  1. srb-7777 11.09.2017 10:24 # srb-7777
    Пусть маур не пиzдит, вся борьба ещё впереди, а по игре арсенал проиграл только ливеру, и то потому что пол команды не бегали а если считать чамбо, то мы вообще 10 на 12 играли!

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  2. pauk 11.09.2017 09:52 # pauk
    Ничего не меняется: Венгер терпит от Моура

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  3. rollik707 11.09.2017 09:45 # rollik707
    Тепр троллит гейгуннеров!

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  4. reeker 11.09.2017 09:44 # reeker
    Маур ссыт на Венгера, как в старые добрые.

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  5. akadam 11.09.2017 09:39 # akadam
    А мне жаль Моуриньо. Из-за его эгоизма, самовлюбленности, гордыни, тщеславия, неуважения к окружающим, коллегам, подчиненным и футбола 19 века.

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  6. jerry-maguire 11.09.2017 09:16 # jerry-maguire
    Венгер - это самый яркий пример старческого маразма, злоупотребления властью, отстоя, слабоумия и ослиного упрямства.
    Идеальный кандидат на должность президента почти во всех странах СНГ

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  7. staryi-eblan 11.09.2017 09:04 # staryi-eblan
    По закону Архимеда после жирного ответа полагается Карма!
    йо-хо-хо и бутыль бренди, полагается Карма!

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  8. chelsea1983 11.09.2017 09:02 # chelsea1983
    Бабах

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  9. second005 11.09.2017 09:01 # second005
    А этот. всё никак не успокоится. Так и глумится над стариком

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