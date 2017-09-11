У Венгера не было соблазна уйти в "Юнайтед"

Арсен Венгер признался, что у него никогда не было соблазна оставить "Арсенал" и возглавить "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе бывший президент "красных дьяволов" Мартин Эдвардс поведал, что клуб с "Олд Траффорд" рассматривал Венгера в качестве наиболее желанного кандидата на роль преемника сэра Алекса Фергюсона, решившего уйти на пенсию в конце сезона 2001/02.



По словам Мартина, он даже ездил домой к Арсену, и тот, позже в этом месяце отмечающий свою 21-ю годовщину работы в лондонском клубе, проявил интерес к работе в "Юнайтед". Однако "дьяволам" не пришлось уговаривать Венгера, потому что Фергюсон решил отложить планы по завершению карьеры.



В минувший уикенд 67-летний француз прокомментировал эту историю. Венгер отказался раскрыть какие-либо детали своего разговора с Эдвардсом, но заявил, что никогда не помышлял об уходе из "Арсенала" на другую работу.



"Я всегда очень конфиденциален в отношении таких вещей. Может быть, однажды я расскажу о всех контрактах, которые мне предлагали за время работы в "Арсенале", и это потянет на пару глав книги, но вам лучше спросить самого Мартина Эдвардса".



"Нет, у меня никогда не было соблазна отправиться в "Юнайтед", потому что я всегда был счастлив здесь. Как люди были счастливы работать со мной, так и я всегда был счастлив здесь".



"Почему я не согласился? Потому что я люблю ценности этого клуба. На мой взгляд, этот клуб определяют его ценности, а также я знаю, какие изменения пережил клуб. Однажды мы сможем хорошо поговорить о нашей эволюции".



"Многое здесь изменилось, но когда я пришел в этот клуб, он уже обладал ценностями, которые я люблю в спорте, и именно поэтому я до сих пор стремлюсь к успеху. Поэтому я всегда буду требователен к себе. Да, конечно, "Манчестер Юнайтед" привлекателен, но счастлив ли я здесь? Ответ — да", — цитирует Венгера Sky Sports.