Маурицио Сарри может заменить Билича в "Вест Хэме"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассматривается "Вест Хэмом" в качестве замены для Славена Билича.

Минувшим летом боссы лондонского клуба обеспечили Биличу солидное усиление, подписав таких опытных по меркам Премьер-Лиги игроков, как Джо Харт, Пабло Сабалета и Хавьер Эрнандес.



Как недавно признался совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан, у них также была возможность арендовать Гжегожа Крыховяка и Ренату Санчеша, однако Билич отказался от услуг этих игроков.



Вместе с тем Славен провалил старт сезона, проиграв все три первых матча с общей разницей мячей 2:10. В понедельник вечером "молотобойцы" принимают дома новичка Премьер-Лиги "Хаддерсфилд", и этот поединок может предрешить судьбу хорватского специалиста.



Вопреки слухам в прессе об интересе "Вест Хэма" к Рафаэлю Бенитесу из "Ньюкасла", Daily Express в эксклюзивном материале сообщает, что в данный момент фаворитом Салливана и его партнера Дэвида Голда на замену Биличу является 58-летний Сарри.



По иронии судьбы, именно Сарри в свое время пришел на смену Бенитесу в "Наполи" и с тех пор укрепил репутацию одного из лучших тактиков в итальянском футболе. Однако чтобы выкупить контракт Маурицио, "Вест Хэму" придется выложить около 7.5 миллионов фунтов.