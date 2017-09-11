Маурицио Сарри может заменить Билича в "Вест Хэме"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассматривается "Вест Хэмом" в качестве замены для Славена Билича.
Минувшим летом боссы лондонского клуба обеспечили Биличу солидное усиление, подписав таких опытных по меркам Премьер-Лиги игроков, как Джо Харт, Пабло Сабалета и Хавьер Эрнандес.
Как недавно признался совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан, у них также была возможность арендовать Гжегожа Крыховяка и Ренату Санчеша, однако Билич отказался от услуг этих игроков.
Вместе с тем Славен провалил старт сезона, проиграв все три первых матча с общей разницей мячей 2:10. В понедельник вечером "молотобойцы" принимают дома новичка Премьер-Лиги "Хаддерсфилд", и этот поединок может предрешить судьбу хорватского специалиста.
Вопреки слухам в прессе об интересе "Вест Хэма" к Рафаэлю Бенитесу из "Ньюкасла", Daily Express в эксклюзивном материале сообщает, что в данный момент фаворитом Салливана и его партнера Дэвида Голда на замену Биличу является 58-летний Сарри.
По иронии судьбы, именно Сарри в свое время пришел на смену Бенитесу в "Наполи" и с тех пор укрепил репутацию одного из лучших тактиков в итальянском футболе. Однако чтобы выкупить контракт Маурицио, "Вест Хэму" придется выложить около 7.5 миллионов фунтов.
11.09.2017 07:00
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Наполи играет в ЛЧ , из группы которой наверняка выйдет в плей-офф , второй в Италии после Юве , да и команда по общему счету выступает превосходно. Что еще нужно ?! Деньги ?! Если наконец возьмет скудетто ( сейчас это как никогда реально ) , Де Лаурентис сам продлит с ним контракт на улучшенных условиях.
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Ага. Щас Наполи отпустит Сарри. Пздц, кто придумывает эти новости.
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Наполи топ клуб, каждый год играет в ЛЧ. Не вижу чем ВХЮ может заманить его к себе. Клуб дерьмо, владельцы дерьмо, стадион дерьмо
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Сарри если за деньгами не погонится, то нехер ему даже думать о переезде. У него в распоряжении шикарная команда сейчас.
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