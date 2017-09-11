"Кристал Пэлас" решит, увольнять ли Де Бура, в ближайшие 48 часов

В данный момент "Кристал Пэлас" решает вопрос об увольнении своего тренера Франка Де Бура, надеясь определиться в течение ближайших 48 часов.

Напомним, еще во время международного перерыва Де Бур был вынужден вести кризисные переговоры с президентом "орлов" Стивом Пэришем. По слухам, Франк выразил готовности пойти на серьезное изменение тактики, благодаря чему получил отсрочку.



Однако в первом же матче после двухнедельной паузы голландский специалист потерпел четвертое кряду поражение и вновь без забитых голов. На сей раз "Пэлас" уступил в гостях у "Бернли" (1:0), хотя свои моменты имел и играл довольно неплохо.



После матча на "Терф Мур" наставник "бордовых" Шой Дайч выразил сочувствие своему коллеге и признал, что "орлы" были лучше, однако неутешительные результаты заставляют руководство лондонского клуба задумываться о кардинальных перестановках.



Как сообщает The Telegraph, в ближайшие 48 часов "Пэлас" решит, будет ли Де Бур уволен. Фаворитом букмекеров на замену экс-тренеру "Аякса" и "Интера" остается Рой Ходжсон, находящийся без работы после фиаско на Евро-2016 со сборной Англии.



Добавим, что впереди у "орлов" жесточайший календарь. В следующий уикенд подопечные Де Бура примут на своем поле "Саутгемптон", после чего поочередно сразятся с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".