"Кристал Пэлас" решит, увольнять ли Де Бура, в ближайшие 48 часов
В данный момент "Кристал Пэлас" решает вопрос об увольнении своего тренера Франка Де Бура, надеясь определиться в течение ближайших 48 часов.
Напомним, еще во время международного перерыва Де Бур был вынужден вести кризисные переговоры с президентом "орлов" Стивом Пэришем. По слухам, Франк выразил готовности пойти на серьезное изменение тактики, благодаря чему получил отсрочку.
Однако в первом же матче после двухнедельной паузы голландский специалист потерпел четвертое кряду поражение и вновь без забитых голов. На сей раз "Пэлас" уступил в гостях у "Бернли" (1:0), хотя свои моменты имел и играл довольно неплохо.
После матча на "Терф Мур" наставник "бордовых" Шой Дайч выразил сочувствие своему коллеге и признал, что "орлы" были лучше, однако неутешительные результаты заставляют руководство лондонского клуба задумываться о кардинальных перестановках.
Как сообщает The Telegraph, в ближайшие 48 часов "Пэлас" решит, будет ли Де Бур уволен. Фаворитом букмекеров на замену экс-тренеру "Аякса" и "Интера" остается Рой Ходжсон, находящийся без работы после фиаско на Евро-2016 со сборной Англии.
Добавим, что впереди у "орлов" жесточайший календарь. В следующий уикенд подопечные Де Бура примут на своем поле "Саутгемптон", после чего поочередно сразятся с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
11.09.2017 06:00
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Опять пинс погорел.
На них надо наклейки клеить "Осторожно! Взрывоопасно!"
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как определить казаха или хачаобыкновенного
< англий
< бельгий
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кстати для тех кто забыл, напомню:
Челси чемпион, Конте бог, Азар лучший игрок всех времен, Канте лучший после Азара, Маркос Алонсо лучший лз на свете!
Короли Лондона как и обещал величайший в ближайшие 4 года станут доминирующей силой в клубном футболе!
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кристал пэлас, как сборная бельгий, вроде и игроки норм имеются, но в тренерах одни днари уровня спартака
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