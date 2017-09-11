Менди не хотел в "Челси" — только в "Сити"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что левый защитник Бенжамен Менди не хотел переходить в "Челси". Француза интересовал только вариант с "Манчестер Сити".

После того, как переговоры между "Монако" и "Сити" зашли в тупик, "Челси" пытался перехватить 23-летнего Менди у своих конкурентов. Самого игрока не интересовал вариант с чемпионами Премьер-Лиги: Бенжамен мечтал поработать с Пепом Гвардиолой.



"Какое-то время мы удерживали его от ухода. Потом подумали, что, возможно, он захочет остаться еще на один сезон, но Бенжамен ответил: "Нет, Вадим, я хочу перейти в "Сити" и поработать с Гвардиолой".



"Он много раз говорил мне: "Если бы это был "Челси", я бы остался, но так как это шанс поработать с Гвардиолой, я хотел бы уйти".



"Бенжамен был честен со мной, поэтому когда "Сити" заплатил требуемые деньги, а он стал самым дорогим защитником в мира, мы больше не могли чинить ему препятствия. Мы взвесили все за и против и сказали: "Хорошо, теперь ты можешь уходить", — цитирует Васильева L'Equipe.