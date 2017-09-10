"Ливерпуль развеял опасения насчет рецидива у Ингса

"Ливерпуль" развеял опасения относительно рецидива у нападающего Данни Ингса.

Карьера Ингса на "Энфилде", куда он перебрался из "Бернли" в 2015 году, омрачена серьезными травмами. Вернувшись по ходу прошлого сезона после надрыва крестообразных связок колена, Данни получил очередное повреждение в матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма".



С момента, когда Ингс последний раз играл за первую команду, прошло уже почти 11 месяцев, однако недавно 25-летний англичанин вернулся к полноценным тренировкам.



Следующим шагом на пути к возвращению в строй для Данни должен был стать матч за команду U-23 "красных" против "Манчестер Сити" в воскресенье, однако уже на 36-й минуте Ингс был вынужден покинуть поле.



К счастью, Данни избежал рецидива, а просто почувствовал некоторый дискомфорт. Тренер резервной команды "Ливерпуля" Нил Кричли убежден, что вскоре Ингс вернется к тренировкам.



"Это больше предосторожность, чем что-либо еще. Довольно рано после начала матча он ощутил некоторый дискомфорт и не чувствовал себя полностью в порядке, поэтому мы решили не рисковать".



"У Данни еще будет много матчей за первую команду. Мы продолжим наблюдать его, но я уверен, с ним все будет в порядке", — цитирует Кричли.