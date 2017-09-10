У Тома Хитона подозревают вывих плеча

Том Хитон Голкипер "Бернли" и сборной Англии Том Хитон может пропустить несколько месяцев, если подтвердятся опасения насчет вывиха плеча, полученного в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье.

31-летний Хитон был заменен еще в первом тайме матча, завершившегося победой "бордовых" со счетом 1:0. Том неудачно упал на газон после столкновения со своим защитником Беном Ми и был вынужден уступить место в воротах Нику Поупу.

В данный момент главный тренер "Бернли" Шон Дайч с нетерпением ожидает новостей из госпиталя. При худшем раскладе Хитон проведет в лазарете несколько месяцев.

"Похоже на то, что это вывих плеча. Если это действительно так, то счет пойдет на месяцы, а не недели", — цитирует Дайча BBC.



Метки Бернли, травмы, Хитон

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 305

Поиск: