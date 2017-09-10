"Ньюкасл" минимально переиграл "Суонси"

Джамал Ласселс "Ньюкасл" одержал свою вторую победу подряд, вслед за "Вест Хэмом" одолев и "Суонси" со счетом 0:1.

На выезд в Южный Уэльс "сороки" отправились без своего тренера Рафаэля Бенитеса, едва перенесшего операцию, однако отсутствие испанца в технической зоне не помешало им добиться победы.

Единственный гол в матче на "Либерти" был забит на 76-й минуте, когда Джамал Ласселлс, выиграв борьбу на втором этаже у Алфи Моусона, замкнул подачу с углового — 0:1. Другие свои моменты, которых было немало, ни одна из команд не использовала.

Таким образом, благодаря этой победе "Ньюкасл" удвоил количество своих очков и обошел в таблице "Суонси".

"Суонси" — "Ньюкасл". Отчет о матче



Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2017 19:55

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  1. thegodfather 10.09.2017 20:13 # thegodfather
    то чувство, когда о касле отдельно пишут, а о шпорах нет

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  2. liverfun 10.09.2017 20:00 # liverfun
    неожиданно сороки хорошо сыграли, много моментов имели, хоть и играли откровенно вторым номером

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  3. shearer1 10.09.2017 19:59 # shearer1
    Урааааа

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