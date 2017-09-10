"Ньюкасл" минимально переиграл "Суонси"
"Ньюкасл" одержал свою вторую победу подряд, вслед за "Вест Хэмом" одолев и "Суонси" со счетом 0:1.
На выезд в Южный Уэльс "сороки" отправились без своего тренера Рафаэля Бенитеса, едва перенесшего операцию, однако отсутствие испанца в технической зоне не помешало им добиться победы.
Единственный гол в матче на "Либерти" был забит на 76-й минуте, когда Джамал Ласселлс, выиграв борьбу на втором этаже у Алфи Моусона, замкнул подачу с углового — 0:1. Другие свои моменты, которых было немало, ни одна из команд не использовала.
Таким образом, благодаря этой победе "Ньюкасл" удвоил количество своих очков и обошел в таблице "Суонси".
"Суонси" — "Ньюкасл". Отчет о матче
10.09.2017 19:55
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Последние комментарии:
то чувство, когда о касле отдельно пишут, а о шпорах нет
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неожиданно сороки хорошо сыграли, много моментов имели, хоть и играли откровенно вторым номером
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Урааааа
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