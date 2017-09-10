"Ньюкасл" минимально переиграл "Суонси"

"Ньюкасл" одержал свою вторую победу подряд, вслед за "Вест Хэмом" одолев и "Суонси" со счетом 0:1.

На выезд в Южный Уэльс "сороки" отправились без своего тренера Рафаэля Бенитеса, едва перенесшего операцию, однако отсутствие испанца в технической зоне не помешало им добиться победы.



Единственный гол в матче на "Либерти" был забит на 76-й минуте, когда Джамал Ласселлс, выиграв борьбу на втором этаже у Алфи Моусона, замкнул подачу с углового — 0:1. Другие свои моменты, которых было немало, ни одна из команд не использовала.



Таким образом, благодаря этой победе "Ньюкасл" удвоил количество своих очков и обошел в таблице "Суонси".



"Суонси" — "Ньюкасл". Отчет о матче