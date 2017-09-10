Эшли пообещал игрокам "Ньюкасла" бонус за победу в Кубке Англии
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пообещал игрокам 20 миллионов фунтов за победу в Кубке Англии.
За 10 лет пребывания Эшли у руля "Ньюкасла" команде ни разу не удалось пройти больше одного раунда Кубка Англии. Более того, последнюю победу в этом турнире "сороки" одержали в сезоне-1954/1955.
Болельщики "Ньюкасла" не раз выражали недовольство прохладным отношением тренеров к старейшему соревнованию. Чтобы у команды, наконец, появилась дополнительная мотивация, Эшли пообещал игроки солидные бонусы.
Как стало известно Sky Sports, в случае итоговой победы футболисты "Ньюкасла" разделят премиальные в размере 20 миллионов фунтов. Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ранее уже заверил, что постарается вернуть клубу с "Сент-Джеймс Парк" долгожданные трофеи.
10.09.2017 19:00
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