Эшли пообещал игрокам "Ньюкасла" бонус за победу в Кубке Англии

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пообещал игрокам 20 миллионов фунтов за победу в Кубке Англии.

За 10 лет пребывания Эшли у руля "Ньюкасла" команде ни разу не удалось пройти больше одного раунда Кубка Англии. Более того, последнюю победу в этом турнире "сороки" одержали в сезоне-1954/1955.



Болельщики "Ньюкасла" не раз выражали недовольство прохладным отношением тренеров к старейшему соревнованию. Чтобы у команды, наконец, появилась дополнительная мотивация, Эшли пообещал игроки солидные бонусы.



Как стало известно Sky Sports, в случае итоговой победы футболисты "Ньюкасла" разделят премиальные в размере 20 миллионов фунтов. Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ранее уже заверил, что постарается вернуть клубу с "Сент-Джеймс Парк" долгожданные трофеи.