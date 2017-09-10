Моуриньо считает Матича лучшим игроком, которого он тренировал

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал полузащитника Неманью Матича лучшим футболистом, которого он только тренировал в своей карьере.

Воссоединение с сербским опорником обошлось Моуриньо 40 миллионов фунтов минувшим летом. Однако Неманья настолько уверенно начал свою карьеру в Манчестере, что никто не спорит о целесообразности этого приобретения.



В интервью Sunday Times Жозе похвалил своего подопечного, а также вспомнил матч против "Саутгемптона" в октябре 2015, когда он, возглавляя "Челси" произвел обратную замену Матича, вышедшего на поле только в перерыве.



"Касательно Матича я не могу сказать, что в моей карьере были парни лучше".



"У нас с ним есть нечто, что запомнится навсегда. Я имею ввиду матч, который он начал на скамейке, в котором я выпустил его на 45-й минуте и заменил после 70-75 минут".



"Пресса жаждала историю, пресса жаждала крови. Моей крови, его крови или крови обоих. Он был по-настоящему расстроен. Я тоже был расстроен, потому что в этом нет ничего приятного, и подобным образом я поступал лишь дважды в своей карьере".



"Однако на следующий день он подошел ко мне и сказал: "Я не рад, но это моя вина. Я не рад, как ты поступил со мной, но это моя вина, потому что обратную замену можно понять, учитывая мою игру. Поэтому давай жить дальше", — вспомнил Моуриньо.