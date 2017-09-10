Де Бур на волоске от увольнения из "Пэлас"

Франк Де Бур Франк Де Бур оказался на пороге увольнения с поста главного тренера "Кристал Пэлас" после того, как его команда проиграла в гостях у "Бернли" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на "Терф Мур" был забит уже на третьей минуте, когда нападающий "бордовых" Крис Вуд перехватил неосмотрительную передачу защитника назад и пробил, несмотря на рванувшего навстречу голкипера — 1:0.

"Орлы" имели свои моменты, особенно в концовке матча, когда они устроили настоящий штурм. Однако самоотверженная игра защитников "Бернли" и собственная расточительность гостей не позволили счету измениться. Пожалуй, лучший момент имел Кристиан Бентеке, не реализовавший выход один на один.

Таким образом, после четырех сыгранных матчей "Пэлас" по-прежнему остается не только без очков, но и даже без забитых голов в Премьер-Лиге. Теперь руководители "орлов" должны решить, хотят ли они продолжить сотрудничество с Де Буром.

"Бернли" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Бернли, Де Бур, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2017 17:30

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  1. paul-shark 10.09.2017 18:08 # paul-shark
    Встреться КП с ЛФК, набрали бы не только первые очки, но и одержали первую победу.

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  2. megan063 10.09.2017 18:04 # megan063
    кристал уберет его на изи )

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  3. melwood-lfc 10.09.2017 17:58 # melwood-lfc
    кококо милан понапокупал топарей
    кококок
    сразу сказал, если бы эти игроки были топарями, их бы давно купили топовые клубы)
    а так игроки выше среднего перешли в клуб, который так или иначе будет позади джуве

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  4. paul-shark 10.09.2017 17:56 # paul-shark
    В ЛФК его!

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  5. liverfun 10.09.2017 17:52 # liverfun
    лукас топарит в лацио, в пешеходной лиге еще попылит годика 3

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  6. reeker 10.09.2017 17:49 # reeker
    Надеюсь оставят хотя бы ещё на недельку. Видно, что игроки стараются, играют в неплохой футбол, но не везёт совсем. Следующую игру Пэлас обязательно выиграет.

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  7. farot 10.09.2017 17:49 # farot
    Мората: «В следующем матче постараюсь забить ногой»


    эхехехе

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  8. farot 10.09.2017 17:46 # farot
    https://pp.userapi.com/c836331/v836331193/61d48/nlROf_HmM5w.jpg

    кееек

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  9. red-devil-4ever 10.09.2017 17:43 # red-devil-4ever
    Решил сыграть в Англии владением мячом с не самой техничной командой
    Удачное решение

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  10. bezviz 10.09.2017 17:38 # bezviz
    мистер мерседес
    снегопад

    сразу по определению названия можно смело заявлять что эти сирики г0внецо

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  11. liverfun 10.09.2017 17:37 # liverfun
    не повезло орлам, один только данн мог хет-трик оформлять, но 2 его удара вынесли с линии и еще раз не попал в ворота в упор с 3х метров.
    игра есть у команды, но реализации нет. по идее де бура можно оставить, ибо следующие матчи никто для пэлас не вытащит

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  12. up 10.09.2017 17:33 # up
    Последний шанс надо дать , как собакевичу .

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