Де Бур на волоске от увольнения из "Пэлас"
Франк Де Бур оказался на пороге увольнения с поста главного тренера "Кристал Пэлас" после того, как его команда проиграла в гостях у "Бернли" со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на "Терф Мур" был забит уже на третьей минуте, когда нападающий "бордовых" Крис Вуд перехватил неосмотрительную передачу защитника назад и пробил, несмотря на рванувшего навстречу голкипера — 1:0.
"Орлы" имели свои моменты, особенно в концовке матча, когда они устроили настоящий штурм. Однако самоотверженная игра защитников "Бернли" и собственная расточительность гостей не позволили счету измениться. Пожалуй, лучший момент имел Кристиан Бентеке, не реализовавший выход один на один.
Таким образом, после четырех сыгранных матчей "Пэлас" по-прежнему остается не только без очков, но и даже без забитых голов в Премьер-Лиге. Теперь руководители "орлов" должны решить, хотят ли они продолжить сотрудничество с Де Буром.
"Бернли" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
10.09.2017 17:30
Просмотров: 641
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Встреться КП с ЛФК, набрали бы не только первые очки, но и одержали первую победу.
(ответить)
кристал уберет его на изи )
(ответить)
кококо милан понапокупал топарей
кококок
сразу сказал, если бы эти игроки были топарями, их бы давно купили топовые клубы)
а так игроки выше среднего перешли в клуб, который так или иначе будет позади джуве
(ответить)
В ЛФК его!
(ответить)
лукас топарит в лацио, в пешеходной лиге еще попылит годика 3
(ответить)
Надеюсь оставят хотя бы ещё на недельку. Видно, что игроки стараются, играют в неплохой футбол, но не везёт совсем. Следующую игру Пэлас обязательно выиграет.
(ответить)
Мората: «В следующем матче постараюсь забить ногой»
эхехехе
(ответить)
https://pp.userapi.com/c836331/v836331193/61d48/nlROf_HmM5w.jpg
кееек
(ответить)
Решил сыграть в Англии владением мячом с не самой техничной командой
Удачное решение
(ответить)
мистер мерседес
снегопад
сразу по определению названия можно смело заявлять что эти сирики г0внецо
(ответить)
не повезло орлам, один только данн мог хет-трик оформлять, но 2 его удара вынесли с линии и еще раз не попал в ворота в упор с 3х метров.
игра есть у команды, но реализации нет. по идее де бура можно оставить, ибо следующие матчи никто для пэлас не вытащит
(ответить)
Последний шанс надо дать , как собакевичу .
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий