Де Бур на волоске от увольнения из "Пэлас"

Франк Де Бур оказался на пороге увольнения с поста главного тренера "Кристал Пэлас" после того, как его команда проиграла в гостях у "Бернли" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на "Терф Мур" был забит уже на третьей минуте, когда нападающий "бордовых" Крис Вуд перехватил неосмотрительную передачу защитника назад и пробил, несмотря на рванувшего навстречу голкипера — 1:0.



"Орлы" имели свои моменты, особенно в концовке матча, когда они устроили настоящий штурм. Однако самоотверженная игра защитников "Бернли" и собственная расточительность гостей не позволили счету измениться. Пожалуй, лучший момент имел Кристиан Бентеке, не реализовавший выход один на один.



Таким образом, после четырех сыгранных матчей "Пэлас" по-прежнему остается не только без очков, но и даже без забитых голов в Премьер-Лиге. Теперь руководители "орлов" должны решить, хотят ли они продолжить сотрудничество с Де Буром.



"Бернли" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче