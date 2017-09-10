Гиггз: "Санчеш будет успешен в Премьер-Лиге"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил уверенность, что новичок "Суонси" Ренату Санчеш сможет раскрыть свой талант в Премьер-Лиге.

Аренда "лебедями" португальского вингера у "Баварии" стала одним из сюрпризов летнего трансферного окна, ведь еще прошлым летом за Санчеша сражались ведущие клубы Европы, предлагая десятки миллионов фунтов.



И хотя за год, проведенный в Германии, Ренату в силу различных причин не удалось проявить себя, Гиггз уверен, что Санчеш сможет раскрыться в английском футболе. Райан в этом уверен, поскольку во время его работы в качестве ассистента на "Олд Траффорд" португалец был на радаре у "Юнайтед".



"Помню, я трижды его просматривал в первый сезон Луи (Ван Галя), и его постоянно сватали к нам. Уже тогда я думал, что футбол Премьер-Лиги ему бы подошел".



"У него особо не получилось заиграть в "Баварии" в прошлом году. Такое бывает с молодыми игроками: смена страны, другой язык, большой клуб и огромные ожидания".



Однако он талантлив, и Премьер-Лига ему подходит, потому что он агрессивный игрок. Он может отбирать мяч, он может атаковать, и он отправился в клуб, где играют в футбол правильным образом, поэтому я думаю, он будет успешен", — сообщил Гиггз Sky Sports.