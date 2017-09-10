Невилл сравнил Де Брюйне с Бекхэмом

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне со своим бывшим одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Дэвидом Бекхэмом.

В субботнем матче с "Ливерпулем" бельгиец отдал две результативные передачи, благодаря чему "горожане" разгромили прямого конкурента 5:0. Невилла настолько восхитили подачи Де Брюйне, что он сравнил его с легендарным Бекхэмом.



"Мне довелось поиграть с игроком, который великолепно пасовал и подавал в штрафную - Дэвидом Бекхэмом. И Де Брюйне напоминает мне его".



"Кажется, что каждым навесом он мог бы попасть в лежащую на земле монету - настолько точно и аккуратно он выполняет кроссы. За Дэвидом Бекхэмом было так же интересно наблюдать", - сообщил Невилл.