Невилл сравнил Де Брюйне с Бекхэмом

Габриэль Жезус и Кевин Де Брюйне Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне со своим бывшим одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Дэвидом Бекхэмом.

В субботнем матче с "Ливерпулем" бельгиец отдал две результативные передачи, благодаря чему "горожане" разгромили прямого конкурента 5:0. Невилла настолько восхитили подачи Де Брюйне, что он сравнил его с легендарным Бекхэмом.

"Мне довелось поиграть с игроком, который великолепно пасовал и подавал в штрафную - Дэвидом Бекхэмом. И Де Брюйне напоминает мне его".

"Кажется, что каждым навесом он мог бы попасть в лежащую на земле монету - настолько точно и аккуратно он выполняет кроссы. За Дэвидом Бекхэмом было так же интересно наблюдать", - сообщил Невилл.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 10.09.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 10.09.2017 17:04 # pauk
    КДБ не стать великим из-за психологии, хотя талантом его не обделили уж точно и все задатки есть.
    но стоит попасть в штангу или промазать по воротам с метра - парень плывет и теряется до конца матча.

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  2. budun 10.09.2017 17:01 # budun
    Бичхэм и рядом не валялся с гениальным бельгийцем, что за вздор.

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  3. kesh 10.09.2017 16:59 # kesh
    Ну, в фифе штрафные удобнее было бить Бекхэмом, так что...

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  4. asnural 10.09.2017 16:47 # asnural
    Ахха ха ха..

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  5. mazinho-united 10.09.2017 16:23 # mazinho-united
    Школота которая не видела игры бекса говорит что кдб лучше)

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  6. arsenverim 10.09.2017 16:13 # arsenverim
    КдБ получше Бекса будет, так что это комплимент британцу

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  7. ganinilyha 10.09.2017 16:10 # ganinilyha
    Фуфлыжник слился уже

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  8. nemovista 10.09.2017 16:10 # nemovista
    До сравнения еще нужно также укладывать мяч со штрафных..

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  9. shirokov15 10.09.2017 16:09 # shirokov15
    Сравнил божий дар с яичницей. Бекхэм - это тупой Валенсия, только с более прокаченным скилом навеса и удара со шрафного. Сыграть тонко, умно, разрезать оборону пасом - это про Де Брюйне; сыграть тупо, прямолинейно, предсказуемо - это про Дэвида.

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