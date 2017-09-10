Невилл сравнил Де Брюйне с Бекхэмом
Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне со своим бывшим одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Дэвидом Бекхэмом.
В субботнем матче с "Ливерпулем" бельгиец отдал две результативные передачи, благодаря чему "горожане" разгромили прямого конкурента 5:0. Невилла настолько восхитили подачи Де Брюйне, что он сравнил его с легендарным Бекхэмом.
"Мне довелось поиграть с игроком, который великолепно пасовал и подавал в штрафную - Дэвидом Бекхэмом. И Де Брюйне напоминает мне его".
"Кажется, что каждым навесом он мог бы попасть в лежащую на земле монету - настолько точно и аккуратно он выполняет кроссы. За Дэвидом Бекхэмом было так же интересно наблюдать", - сообщил Невилл.
10.09.2017 16:00
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КДБ не стать великим из-за психологии, хотя талантом его не обделили уж точно и все задатки есть.
но стоит попасть в штангу или промазать по воротам с метра - парень плывет и теряется до конца матча.
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Бичхэм и рядом не валялся с гениальным бельгийцем, что за вздор.
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Ну, в фифе штрафные удобнее было бить Бекхэмом, так что...
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Ахха ха ха..
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Школота которая не видела игры бекса говорит что кдб лучше)
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КдБ получше Бекса будет, так что это комплимент британцу
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Фуфлыжник слился уже
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До сравнения еще нужно также укладывать мяч со штрафных..
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Сравнил божий дар с яичницей. Бекхэм - это тупой Валенсия, только с более прокаченным скилом навеса и удара со шрафного. Сыграть тонко, умно, разрезать оборону пасом - это про Де Брюйне; сыграть тупо, прямолинейно, предсказуемо - это про Дэвида.
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