Анри не видит у Чемберлена сильных качеств

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что до сих пор не понял, в чем хорош новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен.

После переезда из "Арсенала" и "Ливерпуль" Алекс выразил уверенность, что под руководством Юргена Клоппа вырастет в профессиональном плане и сделает качественный шаг вперед. Анри сомневается, что у Чемберлена вообще есть сильные качества.



"Он заявил, что Клопп может сделать его более классным игроком, а любовь и единение в команде обязательно ему помогут. Он хочет сказать, что в "Арсенале" этого не было?"



"Он произнес эти слова после первой же тренировки, но теперь ему нужно показать что-то на футбольном поле. Я наблюдаю за ним на протяжении долгого времени и до сих пор не понял, в чем его сильные качества".



"Практически у всех игроков есть слабые места, но по каждому можно сказать, что у него хорошо получается. Алекс должен показать, над чем именно придется работать Клоппу", - цитирует Анри Sky Sports.