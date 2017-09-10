Анри не видит у Чемберлена сильных качеств
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что до сих пор не понял, в чем хорош новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен.
После переезда из "Арсенала" и "Ливерпуль" Алекс выразил уверенность, что под руководством Юргена Клоппа вырастет в профессиональном плане и сделает качественный шаг вперед. Анри сомневается, что у Чемберлена вообще есть сильные качества.
"Он заявил, что Клопп может сделать его более классным игроком, а любовь и единение в команде обязательно ему помогут. Он хочет сказать, что в "Арсенале" этого не было?"
"Он произнес эти слова после первой же тренировки, но теперь ему нужно показать что-то на футбольном поле. Я наблюдаю за ним на протяжении долгого времени и до сих пор не понял, в чем его сильные качества".
"Практически у всех игроков есть слабые места, но по каждому можно сказать, что у него хорошо получается. Алекс должен показать, над чем именно придется работать Клоппу", - цитирует Анри Sky Sports.
10.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
что то много легенды арсенала вякать начали
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так то хорошо, что пуховик скинул игроков которые были бесхарактерной массой в прошлом сезоне и сохранил Санчиса, Озила, Мустафи
лфц мог попробовать купить кого из этих игроков, но они понимают, что им такие топари в ближайшие 100 лет не светят и купили очередного ламберта,лалану, кэрола )
сейчас продадут свою звездочку кавтинью и буду вспоминать финал в стамбуле ))
40 лямов за игрока, который забил 9 мячей и отдал 18 ассистов за 133 матча играя в атакующей группе игроков ))
молодцы ребята )
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Тьери Херни подкидывает.
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а кто АОЧа называл топарем и когда ?
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Чёж тень Дрочбы подобного не заявлял, когда Чамбо ещё за гг катал.
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а чё тут не понятного, ливер взял в ТО всех кто нах никому не нужен
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Краткое содержание вью Анри - "АОЧ - середняк".
Спасибо, кэп.
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Как латераль он пиздат. Но вот как вингер и центральный полузащитник он посредственность.
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колбасик жуткий
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40 млн. отдали за эту посредственность? да еще при годе контракта всего? Блестяще развели Лузерных. Браво, рук-во Арса
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Тоже до сих пор не пойму смысла этого приобретения
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35-40 лямов это просто жесть за него
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Так как их нет
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