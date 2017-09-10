Анри не видит у Чемберлена сильных качеств

Юрген Клопп и Алекс Окслейд-Чемберлен Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что до сих пор не понял, в чем хорош новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен.

После переезда из "Арсенала" и "Ливерпуль" Алекс выразил уверенность, что под руководством Юргена Клоппа вырастет в профессиональном плане и сделает качественный шаг вперед. Анри сомневается, что у Чемберлена вообще есть сильные качества.

"Он заявил, что Клопп может сделать его более классным игроком, а любовь и единение в команде обязательно ему помогут. Он хочет сказать, что в "Арсенале" этого не было?"

"Он произнес эти слова после первой же тренировки, но теперь ему нужно показать что-то на футбольном поле. Я наблюдаю за ним на протяжении долгого времени и до сих пор не понял, в чем его сильные качества".

"Практически у всех игроков есть слабые места, но по каждому можно сказать, что у него хорошо получается. Алекс должен показать, над чем именно придется работать Клоппу", - цитирует Анри Sky Sports.




Метки Анри, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 10.09.2017 14:00

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  1. peinpein 10.09.2017 15:37 # peinpein
    что то много легенды арсенала вякать начали

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  2. megan063 10.09.2017 15:12 # megan063
    так то хорошо, что пуховик скинул игроков которые были бесхарактерной массой в прошлом сезоне и сохранил Санчиса, Озила, Мустафи

    лфц мог попробовать купить кого из этих игроков, но они понимают, что им такие топари в ближайшие 100 лет не светят и купили очередного ламберта,лалану, кэрола )
    сейчас продадут свою звездочку кавтинью и буду вспоминать финал в стамбуле ))
    40 лямов за игрока, который забил 9 мячей и отдал 18 ассистов за 133 матча играя в атакующей группе игроков ))

    молодцы ребята )

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  3. akadam 10.09.2017 15:03 # akadam
    Тьери Херни подкидывает.

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  4. megan063 10.09.2017 15:00 # megan063
    а кто АОЧа называл топарем и когда ?

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  5. paul-shark 10.09.2017 14:39 # paul-shark
    Чёж тень Дрочбы подобного не заявлял, когда Чамбо ещё за гг катал.

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  6. kojan 10.09.2017 14:29 # kojan
    а чё тут не понятного, ливер взял в ТО всех кто нах никому не нужен

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  7. imf-tau 10.09.2017 14:29 # imf-tau
    Краткое содержание вью Анри - "АОЧ - середняк".

    Спасибо, кэп.

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  8. reeker 10.09.2017 14:21 # reeker
    Как латераль он пиздат. Но вот как вингер и центральный полузащитник он посредственность.

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  9. hammersmith 10.09.2017 14:17 # hammersmith
    колбасик жуткий

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  10. staryi-eblan 10.09.2017 14:11 # staryi-eblan
    40 млн. отдали за эту посредственность? да еще при годе контракта всего? Блестяще развели Лузерных. Браво, рук-во Арса

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  11. apl-nash 10.09.2017 14:11 # apl-nash
    Тоже до сих пор не пойму смысла этого приобретения

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  12. awesome-arsenal 10.09.2017 14:02 # awesome-arsenal
    35-40 лямов это просто жесть за него

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  13. thierryhenry14 10.09.2017 14:00 # thierryhenry14
    Так как их нет

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