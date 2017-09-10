Конте считает, что Канте стал топ-игроком
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что полузащитник Нголо Канте дорос до статуса топ-игрока.
В субботнем матче Премьер-Лиги с "Лестером" (1:2) Канте не только совершил 2 отбора и 3 перехвата, но и отличился победным голом, классно пробив с дистанции.
Конте рад, что француз откликнулся на его призыв и стал помогать команде в атаке. Рулевой "Челси" убежден, что теперь Нголо может считать себя топ-игроком.
"Нголо сыграл великолепно. Он установил планку качества игры на фантастическую высоту и не опускается ниже своего уровня. Наблюдать за ним просто невероятно".
"Он выполняет много беговой работы, грамотно выбирает позицию и заметно улучшает навыки игры в пас и завершения атак".
"Для меня важно, чтобы игрок постоянно работал над собой, шаг за шагом улучшая игру в тех компонентах, в которых был не так силен раньше. Сейчас Нголо вырос в настоящего топ-игрока", - цитирует Конте официальный сайт клуба.
10.09.2017 13:00
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Жаль что у Ливерпуля не развиваются полузащитники, Хендерсон редкостное бревно, вейналдум изредка выстреливает, милнер старый, а джан только может что набирать жк(((
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Ман Сити очень впечатляют. Показывают чемпионский характер. хоть и денежный клуб и тд, но реально круто играют.
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это верно.
при конте полузащи вырастают в топов, т.к. конте сам был полузащем и знает как сделать из них топарей
канте и был топом, но стал просто совершенным.
в лестере он так атаки не разгонял, сейчас он исполняет все. Пасы на любую дистанцию, разгон атак, отбор, перехват, движения по всему полю, удар улучшил. Он в любом компоненте вырос. Ждем от Баки прогресса еще.
Прямощас Канте лучший полузащ в мире.
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