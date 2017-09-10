Конте считает, что Канте стал топ-игроком

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что полузащитник Нголо Канте дорос до статуса топ-игрока.

В субботнем матче Премьер-Лиги с "Лестером" (1:2) Канте не только совершил 2 отбора и 3 перехвата, но и отличился победным голом, классно пробив с дистанции.



Конте рад, что француз откликнулся на его призыв и стал помогать команде в атаке. Рулевой "Челси" убежден, что теперь Нголо может считать себя топ-игроком.



"Нголо сыграл великолепно. Он установил планку качества игры на фантастическую высоту и не опускается ниже своего уровня. Наблюдать за ним просто невероятно".



"Он выполняет много беговой работы, грамотно выбирает позицию и заметно улучшает навыки игры в пас и завершения атак".



"Для меня важно, чтобы игрок постоянно работал над собой, шаг за шагом улучшая игру в тех компонентах, в которых был не так силен раньше. Сейчас Нголо вырос в настоящего топ-игрока", - цитирует Конте официальный сайт клуба.