Венгер верит, что Санчес вернет любовь фанатов "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что нападающий Алексис Санчес вскоре вернет любовь фанатов.

Появление 28-летнего чилийца на замену в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (3:0) было встречено публикой "Эмирейтс" неоднозначно: не только аплодисментами, но и звучным гулом неодобрения — многие фанаты не могут простить Алексису его стремление уйти в "Манчестер Сити" минувшим летом.



Венгер понимает, почему люди недовольны его подопечным, но в то же время верит, что своей игрой Санчес исправит ситуацию и вновь станет любимчиком публики.



"Арсенал Санчес вернет любовь фанатов и вернет очень быстро. Мы должны смириться с такого рода реакцией со стороны людей. Я не понимаю их недовольства. Лучший способ вернуть людей на свою сторону — играть хорошо".



"После матча я поговорил с ним, и он не выглядел несчастным. Возможно, это потому, что он хотел забить. Интерпретация настроений всегда очень опасна", — цитирует Венгера Sky Sports.