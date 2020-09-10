Венгер верит, что Санчес вернет любовь фанатов "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что нападающий Алексис Санчес вскоре вернет любовь фанатов.
Появление 28-летнего чилийца на замену в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (3:0) было встречено публикой "Эмирейтс" неоднозначно: не только аплодисментами, но и звучным гулом неодобрения — многие фанаты не могут простить Алексису его стремление уйти в "Манчестер Сити" минувшим летом.
Венгер понимает, почему люди недовольны его подопечным, но в то же время верит, что своей игрой Санчес исправит ситуацию и вновь станет любимчиком публики.
"Арсенал Санчес вернет любовь фанатов и вернет очень быстро. Мы должны смириться с такого рода реакцией со стороны людей. Я не понимаю их недовольства. Лучший способ вернуть людей на свою сторону — играть хорошо".
"После матча я поговорил с ним, и он не выглядел несчастным. Возможно, это потому, что он хотел забить. Интерпретация настроений всегда очень опасна", — цитирует Венгера Sky Sports.
10.09.2017 12:00
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По дублю в ворота Вест Брома и Брайтона - дело в шляпе. Все забудут про желание уйти как минимум до января.
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Арсенал Санчес..... Миханя ты сегодня совсем упоротый?)))))
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Санчес крутой игрок! желаю ему трофеи с норм клубами!
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"Арсенал Санчес вернет любовь фанатов и вернет очень быстро.
Источник: http://fapl.ru/posts/57213/
Арсенал Санчес? Так чилийца ещё никто не унижал
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верующий чтоли
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