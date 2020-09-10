Венгер верит, что Санчес вернет любовь фанатов "Арсенала"

Арсен Венгер и Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что нападающий Алексис Санчес вскоре вернет любовь фанатов.

Появление 28-летнего чилийца на замену в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (3:0) было встречено публикой "Эмирейтс" неоднозначно: не только аплодисментами, но и звучным гулом неодобрения — многие фанаты не могут простить Алексису его стремление уйти в "Манчестер Сити" минувшим летом.

Венгер понимает, почему люди недовольны его подопечным, но в то же время верит, что своей игрой Санчес исправит ситуацию и вновь станет любимчиком публики.

"Арсенал Санчес вернет любовь фанатов и вернет очень быстро. Мы должны смириться с такого рода реакцией со стороны людей. Я не понимаю их недовольства. Лучший способ вернуть людей на свою сторону — играть хорошо".

"После матча я поговорил с ним, и он не выглядел несчастным. Возможно, это потому, что он хотел забить. Интерпретация настроений всегда очень опасна", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, болельщики, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 615

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 10.09.2017 13:09 # halamadrid94
    По дублю в ворота Вест Брома и Брайтона - дело в шляпе. Все забудут про желание уйти как минимум до января.

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  2. loist 10.09.2017 12:53 # loist
    Арсенал Санчес..... Миханя ты сегодня совсем упоротый?)))))

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  3. deft 10.09.2017 12:49 # deft
    Санчес крутой игрок! желаю ему трофеи с норм клубами!

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  4. ravi 10.09.2017 12:25 # ravi
    "Арсенал Санчес вернет любовь фанатов и вернет очень быстро.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57213/
    Арсенал Санчес? Так чилийца ещё никто не унижал

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  5. recyjoed 10.09.2017 12:14 # recyjoed
    верующий чтоли

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