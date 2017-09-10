Моуриньо отказывается критиковать Фила Джонса
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать своего защитника Фила Джонса за грубую оборонительную ошибку в матче против "Стоука".
На старте этого сезона Джонс являлся образцом надежности. Благодаря уверенной игре Фила в обороне "красные дьяволы" не пропустили ни одного гола в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.
Однако за время международной паузы 25-летний англичанин несколько растерял форму. Джонс не лучшим образом провел матч в гостях у "гончаров", не сумев сдержать полузащитника Эрика Максима Шупо-Мотинга в эпизоде с голом, который лишил "Юнайтед" победы — 2:2.
Выступая в телестудии, экс-защитник "дьяволов" Рио Фердинанд и вовсе выразил мнение, что Фил виноват в обоих пропущенных голах, однако Моуриньо не собирается высказывать претензии своему подопечному.
"Это неподходящий момент, чтобы говорить об этом. Он знает, что совершил ошибку. Мне не нужно подходить к нему и говорить с ним об этом, так что не вижу здесь проблемы".
"Такие вещи — часть игры. Он играет хорошо за нас, и он, вероятно, устал после двух матчей за сборную Англии. Он не сможет сыграть за нас во вторник (из-за дисквалификации), так что это возможность для него отдохнуть и шанс для Линделефа со Смоллингом", — цитирует Моуриньо ESPN.
10.09.2017 11:00
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Какого черта он убрал Блинда и поставил Дармиана ?! Дэйли вроде набрал форму , да и поинтереснее итальянца будет.
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не сумев сдержать полузащитника Эрика Максима Шупо-Мотинга
такого хуй кто сдержит
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Проблема не в Джонсе, а в том что остальные цз тоже джонсы все, кроме Байи... У сэра Жопэ до сих пор нет стабильной пары основных защитников. При этом левый край обороны провален, нужно было покупать Роуза или еще кого... Какой нахер Дармиан, он не умеет в атаке играть и не способен контролировать бровку... Только к Валенсии нет претензий, пашет как всегда.
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