Моуриньо отказывается критиковать Фила Джонса

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать своего защитника Фила Джонса за грубую оборонительную ошибку в матче против "Стоука".

На старте этого сезона Джонс являлся образцом надежности. Благодаря уверенной игре Фила в обороне "красные дьяволы" не пропустили ни одного гола в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



Однако за время международной паузы 25-летний англичанин несколько растерял форму. Джонс не лучшим образом провел матч в гостях у "гончаров", не сумев сдержать полузащитника Эрика Максима Шупо-Мотинга в эпизоде с голом, который лишил "Юнайтед" победы — 2:2.



Выступая в телестудии, экс-защитник "дьяволов" Рио Фердинанд и вовсе выразил мнение, что Фил виноват в обоих пропущенных голах, однако Моуриньо не собирается высказывать претензии своему подопечному.



"Это неподходящий момент, чтобы говорить об этом. Он знает, что совершил ошибку. Мне не нужно подходить к нему и говорить с ним об этом, так что не вижу здесь проблемы".



"Такие вещи — часть игры. Он играет хорошо за нас, и он, вероятно, устал после двух матчей за сборную Англии. Он не сможет сыграть за нас во вторник (из-за дисквалификации), так что это возможность для него отдохнуть и шанс для Линделефа со Смоллингом", — цитирует Моуриньо ESPN.