Луи Ван Галь раскритиковал "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Луи Ван Галь Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь подверг критике клуб с "Олд Траффорд" за манеру, в которой он был уволен.

На следующий день после победного финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в мае 2016 Ван Галь был уволен со своего поста — за один год до истечения своего контракта.

Довольно скоро "красные дьяволы" назначили на вакантное место Жозе Моуриньо, и Луи огорчен тем, что клуб договаривался с португальцем у него за спиной.

"Юнайтед" накинул петлю на мою голову, и меня публично вывели на виселицу. Находясь головой в петле, я испытывал громадное давление. Они договаривались о вещах прямо у меня за спиной".

"Думаю, все это было подстроено словно в фильме. Практически все было решено у меня за спиной уже в январе".

"Моя жена Труус сказала мне, что настрой руководства изменился. У женщин есть эта интуиция. Они чуют такие вещи. Я отрицал это, даже перед своей женой, потому что между мной, как тренером, и исполнительным директором Эдом Вудвордом все было нормально".

"Внезапно бывшие игроки начали тявкать в прессе о том, что мы играем в скучный футбол, а увольнение Моуриньо из "Челси" стало очень привлекательной причиной для каждого, чтобы продолжать терзать меня".

"Я понимал желание "Юнайтед" заполучить Моуриньо. В любом случае я не планировал оставаться дольше, чем на два года, хотя "Юнайтед" хотел сохранить меня на три. По прошествии полутора лет от моего контракта Моуриньо внезапно оказался без работы, и я знал, что однажды они уже хотели его заполучить".

"Они признались мне в этом лишь после утечки в прессе. Это было наибольшее разочарование в моей жизни. "Юнайтед" не обсуждал это со мной. Расскажи они мне о плане назначить Моуриньо, я бы сказал: "Хорошо, давайте доработаем эти шесть месяцев, выполним обязательства друг перед другом, и тогда Жозе Моуриньо сможет меня заменить".

"Поступив таким образом, они могли бы сэкономить мою зарплату, но после случившегося я заставил заплатить их каждый пенни", — пожаловался Ван Галь в интервью Daily Mirror.



Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2017 10:00

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  1. katy-perry 10.09.2017 10:32 # katy-perry
    Уволят ли чмоура, если тот не выиграет ни апл ни лч?

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  2. budun 10.09.2017 10:31 # budun
    Но он ведь чётко вёл команду и не расслаблялся (

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  3. shirokov15 10.09.2017 10:31 # shirokov15
    Ну что, кто уже заценил "Оно", кроме меня? Делитесь впечатлениями.

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  4. stepan-jam-boss 10.09.2017 10:23 # stepan-jam-boss
    Ты бы хоть молчал философ йобаный. Худший тренер в истории МЮ. Даже Мойес так не обосрался

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  5. olegxit 10.09.2017 10:19 # olegxit
    Рожей не вышел философ.

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  6. j-silver 10.09.2017 10:09 # j-silver
    Гнилой клубишко это мочастер унитазед. Впрочем как и его быдлофанаты

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  7. paul-shark 10.09.2017 10:06 # paul-shark
    Ну че, мышиный клуб аки щ0льси. Ни чести, ни достоинства.

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  8. thegodfather 10.09.2017 10:06 # thegodfather
    "В конце концов мы потратили деньги, мы продали игроков. Мы купили пятерых игроков, заплатив в среднем 35 миллионов фунтов за каждого. Это не так много, ведь мы еще и продавали. И у нас есть деньги инвестировать снова. Я доволен подбором игроком, и мы будем двигаться вперед с теми, кто у нас есть", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.



    что несет этот гребаный математик?

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  9. thegodfather 10.09.2017 10:03 # thegodfather
    может мне кто объяснить, накуя пепу санчес? вот накуя? накууууя?

    У него на банке сидит сане, стерлиг, бернардо силва...

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  10. puhovik-vengera 10.09.2017 10:02 # puhovik-vengera
    Такой уж этот клуб. Как и болельщики - с гнильцой

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  11. januzaj00 10.09.2017 10:01 # januzaj00
    Не читал, иначе боюсь быть заражённым философией.

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