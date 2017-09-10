Луи Ван Галь раскритиковал "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь подверг критике клуб с "Олд Траффорд" за манеру, в которой он был уволен.
На следующий день после победного финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в мае 2016 Ван Галь был уволен со своего поста — за один год до истечения своего контракта.
Довольно скоро "красные дьяволы" назначили на вакантное место Жозе Моуриньо, и Луи огорчен тем, что клуб договаривался с португальцем у него за спиной.
"Юнайтед" накинул петлю на мою голову, и меня публично вывели на виселицу. Находясь головой в петле, я испытывал громадное давление. Они договаривались о вещах прямо у меня за спиной".
"Думаю, все это было подстроено словно в фильме. Практически все было решено у меня за спиной уже в январе".
"Моя жена Труус сказала мне, что настрой руководства изменился. У женщин есть эта интуиция. Они чуют такие вещи. Я отрицал это, даже перед своей женой, потому что между мной, как тренером, и исполнительным директором Эдом Вудвордом все было нормально".
"Внезапно бывшие игроки начали тявкать в прессе о том, что мы играем в скучный футбол, а увольнение Моуриньо из "Челси" стало очень привлекательной причиной для каждого, чтобы продолжать терзать меня".
"Я понимал желание "Юнайтед" заполучить Моуриньо. В любом случае я не планировал оставаться дольше, чем на два года, хотя "Юнайтед" хотел сохранить меня на три. По прошествии полутора лет от моего контракта Моуриньо внезапно оказался без работы, и я знал, что однажды они уже хотели его заполучить".
"Они признались мне в этом лишь после утечки в прессе. Это было наибольшее разочарование в моей жизни. "Юнайтед" не обсуждал это со мной. Расскажи они мне о плане назначить Моуриньо, я бы сказал: "Хорошо, давайте доработаем эти шесть месяцев, выполним обязательства друг перед другом, и тогда Жозе Моуриньо сможет меня заменить".
"Поступив таким образом, они могли бы сэкономить мою зарплату, но после случившегося я заставил заплатить их каждый пенни", — пожаловался Ван Галь в интервью Daily Mirror.
10.09.2017 10:00
Просмотров: 1248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уволят ли чмоура, если тот не выиграет ни апл ни лч?
(ответить)
Но он ведь чётко вёл команду и не расслаблялся (
(ответить)
Ну что, кто уже заценил "Оно", кроме меня? Делитесь впечатлениями.
(ответить)
Ты бы хоть молчал философ йобаный. Худший тренер в истории МЮ. Даже Мойес так не обосрался
(ответить)
Рожей не вышел философ.
(ответить)
Гнилой клубишко это мочастер унитазед. Впрочем как и его быдлофанаты
(ответить)
Ну че, мышиный клуб аки щ0льси. Ни чести, ни достоинства.
(ответить)
"В конце концов мы потратили деньги, мы продали игроков. Мы купили пятерых игроков, заплатив в среднем 35 миллионов фунтов за каждого. Это не так много, ведь мы еще и продавали. И у нас есть деньги инвестировать снова. Я доволен подбором игроком, и мы будем двигаться вперед с теми, кто у нас есть", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
что несет этот гребаный математик?
(ответить)
может мне кто объяснить, накуя пепу санчес? вот накуя? накууууя?
У него на банке сидит сане, стерлиг, бернардо силва...
(ответить)
Такой уж этот клуб. Как и болельщики - с гнильцой
(ответить)
Не читал, иначе боюсь быть заражённым философией.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий