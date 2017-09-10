Луи Ван Галь раскритиковал "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь подверг критике клуб с "Олд Траффорд" за манеру, в которой он был уволен.

На следующий день после победного финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в мае 2016 Ван Галь был уволен со своего поста — за один год до истечения своего контракта.



Довольно скоро "красные дьяволы" назначили на вакантное место Жозе Моуриньо, и Луи огорчен тем, что клуб договаривался с португальцем у него за спиной.



"Юнайтед" накинул петлю на мою голову, и меня публично вывели на виселицу. Находясь головой в петле, я испытывал громадное давление. Они договаривались о вещах прямо у меня за спиной".



"Думаю, все это было подстроено словно в фильме. Практически все было решено у меня за спиной уже в январе".



"Моя жена Труус сказала мне, что настрой руководства изменился. У женщин есть эта интуиция. Они чуют такие вещи. Я отрицал это, даже перед своей женой, потому что между мной, как тренером, и исполнительным директором Эдом Вудвордом все было нормально".



"Внезапно бывшие игроки начали тявкать в прессе о том, что мы играем в скучный футбол, а увольнение Моуриньо из "Челси" стало очень привлекательной причиной для каждого, чтобы продолжать терзать меня".



"Я понимал желание "Юнайтед" заполучить Моуриньо. В любом случае я не планировал оставаться дольше, чем на два года, хотя "Юнайтед" хотел сохранить меня на три. По прошествии полутора лет от моего контракта Моуриньо внезапно оказался без работы, и я знал, что однажды они уже хотели его заполучить".



"Они признались мне в этом лишь после утечки в прессе. Это было наибольшее разочарование в моей жизни. "Юнайтед" не обсуждал это со мной. Расскажи они мне о плане назначить Моуриньо, я бы сказал: "Хорошо, давайте доработаем эти шесть месяцев, выполним обязательства друг перед другом, и тогда Жозе Моуриньо сможет меня заменить".



"Поступив таким образом, они могли бы сэкономить мою зарплату, но после случившегося я заставил заплатить их каждый пенни", — пожаловался Ван Галь в интервью Daily Mirror.