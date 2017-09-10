Гвардиола: "Сити" не смог позволить себе Эванса"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его клуб не смог позволить себе приобретение защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса минувшим летом.

В прошлом месяце "дрозды" отклонили предложение "горожан" в 18 миллионов фунтов о покупке Эванса. По слухам, клуб с "Хоторнс" оценил воспитанника "Манчестер Юнайтед" в 25 млн. фунтов, но такие деньги "Сити" оказался не готов заплатить.



"Мой коллега Тони Пьюлис установил цену, которую мы не могли себе позволить в тот момент. Я не знаю, что будет следующим летом, но в данный момент он игрок "Вест Бромвича", а мы уж как-нибудь справимся и без него".



"В конце концов мы потратили деньги, мы продали игроков. Мы купили пятерых игроков, заплатив в среднем 35 миллионов фунтов за каждого. Это не так много, ведь мы еще и продавали. И у нас есть деньги инвестировать снова. Я доволен подбором игроком, и мы будем двигаться вперед с теми, кто у нас есть", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.



Тем временем, "Вест Бромвич" собирается наградить 29-летнего североирландца за преданность клубу. Эванс получит новый контракт с зарплатой свыше 80 тыс. фунтов в неделю.



"Надеюсь, мы сможем договориться о новом контракте. Будет интересно посмотреть, чего хочет Джонни", — приводит слова Пьюлиса BBC.