Хьюз толкнул и оскорбил Моуриньо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался пожать руку своему коллеге из "Стоука" Марку Хьюзу, поскольку тот толкнул его и вдобавок оскорбил.
Субботний матч Премьер-Лиги между "гончарами" и "красными дьяволами" вышел по-настоящему жарким, завершившись боевой ничьей 2:2. По ходу игры у обоих тренеров вспыхивали эмоции.
Уходя в раздевалку после финального свистка, Жозе пожал руку каждому члену тренерского штаба соперника, но демонстративно обделил вниманием Хьюза, и тому нашлась причина.
"После одного из фолов Жозе хотел реорганизовать свою оборону и вошел в техническую зону Хьюза, а тот толкнул его и сказал Жозе проваливать ("f**k off"). Также он попросил рефери выгнать Жозе на трибуны. В конце Жозе просто прошел мимо, поскольку не жмет руки после того, как его оскорбили", — цитирует свой источник The Telegraph.
После матча Моуриньо отказался комментировать свою стычку с Хьюзом, тогда как Марк честно признался, что толкнул португальца.
"Я толкнул его, потому что он оказался в моей технической зоне. Возможно, именно поэтому он не пожал мою руку. Если честно, у меня хватает своих историй с непожатыми руками. Возможно, дело во мне", — сообщил Хьюз.
10.09.2017 08:00
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Да никуя там особого не было, подумаешь... Пресса любит раздуть муху до жопыазара
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Цыган обоссан.
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Не оскорблять !!! Он все таки является тренером аеликой красной ПОМОЙКОЙ
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Мавринья опустит МЮ в зону вылета, отожмет бабла за разрыв контракта , станет новым Венгером для гунерастов. Да забыл..уведет с собой шведа
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Особенный как обиженка себя повёл.
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Убогий цыган ...ничего нового
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