Хьюз толкнул и оскорбил Моуриньо

Марк Хьюз и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался пожать руку своему коллеге из "Стоука" Марку Хьюзу, поскольку тот толкнул его и вдобавок оскорбил.

Субботний матч Премьер-Лиги между "гончарами" и "красными дьяволами" вышел по-настоящему жарким, завершившись боевой ничьей 2:2. По ходу игры у обоих тренеров вспыхивали эмоции.

Уходя в раздевалку после финального свистка, Жозе пожал руку каждому члену тренерского штаба соперника, но демонстративно обделил вниманием Хьюза, и тому нашлась причина.

"После одного из фолов Жозе хотел реорганизовать свою оборону и вошел в техническую зону Хьюза, а тот толкнул его и сказал Жозе проваливать ("f**k off"). Также он попросил рефери выгнать Жозе на трибуны. В конце Жозе просто прошел мимо, поскольку не жмет руки после того, как его оскорбили", — цитирует свой источник The Telegraph.

После матча Моуриньо отказался комментировать свою стычку с Хьюзом, тогда как Марк честно признался, что толкнул португальца.

"Я толкнул его, потому что он оказался в моей технической зоне. Возможно, именно поэтому он не пожал мою руку. Если честно, у меня хватает своих историй с непожатыми руками. Возможно, дело во мне", — сообщил Хьюз.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Стоук, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2017 08:00

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  1. mancunia-planet 10.09.2017 10:18 # mancunia-planet
    Да никуя там особого не было, подумаешь... Пресса любит раздуть муху до жопыазара

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  2. paul-shark 10.09.2017 10:04 # paul-shark
    Цыган обоссан.

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  3. chelsea1983 10.09.2017 09:46 # chelsea1983
    Не оскорблять !!! Он все таки является тренером аеликой красной ПОМОЙКОЙ

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  4. asnural 10.09.2017 08:26 # asnural
    Мавринья опустит МЮ в зону вылета, отожмет бабла за разрыв контракта , станет новым Венгером для гунерастов. Да забыл..уведет с собой шведа

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  5. geronimo 10.09.2017 08:15 # geronimo
    Особенный как обиженка себя повёл.

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  6. ask 10.09.2017 08:11 # ask
    Убогий цыган ...ничего нового

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