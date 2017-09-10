Хьюз толкнул и оскорбил Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался пожать руку своему коллеге из "Стоука" Марку Хьюзу, поскольку тот толкнул его и вдобавок оскорбил.

Субботний матч Премьер-Лиги между "гончарами" и "красными дьяволами" вышел по-настоящему жарким, завершившись боевой ничьей 2:2. По ходу игры у обоих тренеров вспыхивали эмоции.



Уходя в раздевалку после финального свистка, Жозе пожал руку каждому члену тренерского штаба соперника, но демонстративно обделил вниманием Хьюза, и тому нашлась причина.



"После одного из фолов Жозе хотел реорганизовать свою оборону и вошел в техническую зону Хьюза, а тот толкнул его и сказал Жозе проваливать ("f**k off"). Также он попросил рефери выгнать Жозе на трибуны. В конце Жозе просто прошел мимо, поскольку не жмет руки после того, как его оскорбили", — цитирует свой источник The Telegraph.



После матча Моуриньо отказался комментировать свою стычку с Хьюзом, тогда как Марк честно признался, что толкнул португальца.



"Я толкнул его, потому что он оказался в моей технической зоне. Возможно, именно поэтому он не пожал мою руку. Если честно, у меня хватает своих историй с непожатыми руками. Возможно, дело во мне", — сообщил Хьюз.