Браво: "Санчес расстроился из-за того, что не перешел в "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво рассказал, что его партнер по сборной Чили Алексис Санчес из "Арсенала" остался глубоко опечален несостоявшимся переходом к "горожанам".

Как известно, в заключительный день летнего трансферного окна Санчес был в шаге от воссоединения со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой. Сделка не состоялась лишь потому, что "канониры" не смогли приобрести Тома Лемара из "Монако" на замену своей звезде.



По словам Браво, известие о том, что ему придется остаться в "Арсенале", расстроило Алексиса. Однако Клаудио все еще надеется, что Санчес перейдет в "Сити" в январе.



"Мы разговаривали, пока находились в Чили. За несколько часов его настроение сменилось с радости до горечи, хотя теперь это уже в прошлом. Трансфер не состоялся, потому что другой игрок не захотел переходить в "Арсенал", и все было перечеркнуто".



"Мы были бы счастливы заполучить его к нам, однако у рынка есть временные рамки, и спешка — это не хорошо. В этот раз переход оказался невозможен, но я надеюсь, мы сможем подписать его в будущем", — цитирует Браво Manchester Evening News.