4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 10 сентября двумя поединками продолжится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30



"Бернли" оказался в непривычном для себя положении, все еще находясь в поисках своей первой домашней победы, но при этом на выезде обыграв "Челси" и отобрав очко у "Тоттенхэма" на "Уэмбли". В прошлом сезоне "Кристал Пэлас" проиграл обе встречи с "бордовыми", и если на сей раз история повторится, голова тренера "орлов" Франка Де Бура вполне может полететь с плеч. "Бернли" выиграл шесть из восьми последних матчей против "Пэлас" в рамках высшего дивизиона, единственное поражение потерпев у себя дома в январе 2015.



Полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик пропустил оба матча сборной Ирландии из-за травмы бедра. Крис Вуд и Джонатан Уолтерс претендуют на место в старте.



Лазарет "Пэлас" покинули Джеймс Томкинс, Рубен Лофтус-Чик и Йоан Кабайе, но Уилфрид Заха все еще лечится. Снова готов примерить футболку клуба возвращенный из "Ливерпуля" Мамаду Сако.



СУОНСИ — НЬЮКАСЛ 18:00



Относительно предыдущего тура "Суонси" получил солидное усиление на трансферном рынке, чего не скажешь о "Ньюкасле", который приедет в Южный Уэльс не только без новичков, но и, вероятно, без своего тренера Рафаэля Бенитеса, перенесшего операцию на грыже. "Лебеди" не проигрывают "сорокам" уже на протяжении четырех встреч на "Либерти" в рамках Премьер-Лиги, одержав три победы.



"Суонси" надеется задействовать в воскресенье Ренату Санчеша и Вильфрида Бони. Джордан Айю, хоть и не ездил в сборную Ганы, но уже решил свои проблемы с желудком. Кайл Бартли, Ки Сун Юн и Натан Дайер продолжают лечиться.



После дисквалификации возвращается полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви, тогда как Александар Митрович к своему наказанию только приступает. У Шанселя Мбемба травма задней поверхности бедра, полученная в матче за сборную ДР Конго.