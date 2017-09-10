Почеттино поздравил Кейна с достижением отметки в 100 голов за "Тоттенхэм"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поздравил своего нападающего Харри Кейна с достижением отметки в 100 голов за клуб.

Дождавшись истечения августа, самого несчастливого своего месяца, Кейна принялся забивать. На прошлой неделе Харри отметился дублем за сборную Англии против Мальты, а в субботу дважды огорчил "Эвертон".



После победы 0:3 на "Гудисон Парк" Почеттино поздравил своего 24-летнего бомбардира с невероятным, по его мнению, достижением.



"Для него это так важно. Он дважды забил за национальную команду на прошлой неделе, а теперь дважды за нас. Ему было важно сделать это, и это важно для команды. Не имеет значения, что он собирался сделать, навесить или ударить — гол считается".



"Я рад, что он забил 100 голов за "Тоттенхэм". Он заслуживает большую похвалу — мои поздравления ему. Это невероятное достижение для него", — цитирует Почеттино Sky Sports.