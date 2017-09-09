Арсен Венгер похвалил Уэлбека

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил своего нападающего Данни Уэлбека, обеспечившего команде победу над "Борнмутом" в субботу (3:0).

В субботнем матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Уэлбек отметился дублем и результативной передачей на Александра Лакасетта. "Канониры" отпраздновали крупную победу в очень сложный для себя момент, облегчив давление критиков. После столь важного результата Венгер не стал скупиться на похвалу своему подопечному.



"Он становится сильнее и сильнее. Давайте не будем забывать, что он отсутствовал долгое время. Данни Уэлбек — командный игрок, и поэтому тренеры любят его".



"Он тот парень, который обладает физическим потенциалом. Люди не убеждены, что он является отличным голеодором, но такого рода голы помогут ему стать раскрепощеннее возле чужих ворот".



"Мне понравился его второй гол сегодня, потому что это был чистый удар голеодора", — цитирует Венгера Sky Sports.