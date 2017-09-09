Моуриньо: "Игроки не были прежними"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что за время международного перерыва его игроки растеряли прежнюю форму, что и привело к потере очки против "Стоука".

Выиграв все три своих первых матча нового сезона с общим счетом 10:0, после перерыва на игры сборных "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом против "гончаров" — 2:2.

Моуриньо признает, что его команда была далека от идеала, хотя и заслуживала победу больше, ведь "Стоук", по мнению португальского тренера, играл на ничью.

"Это был сложный матч в силу различных причин. Мои игроки, после международного перерыва, не были прежними. Мы не сыграли на своем обычном уровне, но мы были в игре, упорно сражались и были ближе к победе, чем к поражению".

"Стоук" сильно и мощно играет в воздухе. Они много сражались и, возможно, заслужили очко. Очко есть очко. Это не то, за чем мы приехали, но это очко. Нет, я не удовлетворен очком, потому что наша команда была ближе к победе. Однако я должен сказать, что принимаю этот результат".

"Одна команда старалась победить, другая команда старалась набрать очко, однако соперник упорно сражался ради этого очка — они хорошо оборонялись, контратаковали и были мощны при стандартах", — цитирует Моуриньо BBC.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 21:50

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  1. babyboy 09.09.2017 22:33 # babyboy
    Он же сам пару недель назад говорил, что хочет, чтоб его команда не выиграла - вот тебе и на (мысли материализуются)...

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  2. reeker 09.09.2017 22:15 # reeker
    Клоун.

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  3. mancunia-planet 09.09.2017 22:06 # mancunia-planet
    должны были побеждать, однако здравствуйте

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  4. udaff 09.09.2017 22:01 # udaff
    Не раскисать, товарищи манки!

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  5. fc-oil 09.09.2017 21:59 # fc-oil
    "Мои игроки, после международного перерыва, не были прежними."
    На сборную все свалил ахах. Типа у него одного игроки в сборных играют.

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  6. januzaj00 09.09.2017 21:56 # januzaj00
    СТоуку стоит отдать должное. Моменты не транжирили, в обороне в принципе неплохо играли. Заслужили ничью против будущего чемпиона Англии

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  7. farot 09.09.2017 21:54 # farot
    Зато игра осталась прежней

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