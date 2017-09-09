Моуриньо: "Игроки не были прежними"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что за время международного перерыва его игроки растеряли прежнюю форму, что и привело к потере очки против "Стоука".

Выиграв все три своих первых матча нового сезона с общим счетом 10:0, после перерыва на игры сборных "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом против "гончаров" — 2:2.



Моуриньо признает, что его команда была далека от идеала, хотя и заслуживала победу больше, ведь "Стоук", по мнению португальского тренера, играл на ничью.



"Это был сложный матч в силу различных причин. Мои игроки, после международного перерыва, не были прежними. Мы не сыграли на своем обычном уровне, но мы были в игре, упорно сражались и были ближе к победе, чем к поражению".



"Стоук" сильно и мощно играет в воздухе. Они много сражались и, возможно, заслужили очко. Очко есть очко. Это не то, за чем мы приехали, но это очко. Нет, я не удовлетворен очком, потому что наша команда была ближе к победе. Однако я должен сказать, что принимаю этот результат".



"Одна команда старалась победить, другая команда старалась набрать очко, однако соперник упорно сражался ради этого очка — они хорошо оборонялись, контратаковали и были мощны при стандартах", — цитирует Моуриньо BBC.