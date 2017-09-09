Моуриньо: "Игроки не были прежними"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что за время международного перерыва его игроки растеряли прежнюю форму, что и привело к потере очки против "Стоука".
Выиграв все три своих первых матча нового сезона с общим счетом 10:0, после перерыва на игры сборных "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом против "гончаров" — 2:2.
Моуриньо признает, что его команда была далека от идеала, хотя и заслуживала победу больше, ведь "Стоук", по мнению португальского тренера, играл на ничью.
"Это был сложный матч в силу различных причин. Мои игроки, после международного перерыва, не были прежними. Мы не сыграли на своем обычном уровне, но мы были в игре, упорно сражались и были ближе к победе, чем к поражению".
"Стоук" сильно и мощно играет в воздухе. Они много сражались и, возможно, заслужили очко. Очко есть очко. Это не то, за чем мы приехали, но это очко. Нет, я не удовлетворен очком, потому что наша команда была ближе к победе. Однако я должен сказать, что принимаю этот результат".
"Одна команда старалась победить, другая команда старалась набрать очко, однако соперник упорно сражался ради этого очка — они хорошо оборонялись, контратаковали и были мощны при стандартах", — цитирует Моуриньо BBC.
09.09.2017 21:50
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Он же сам пару недель назад говорил, что хочет, чтоб его команда не выиграла - вот тебе и на (мысли материализуются)...
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Клоун.
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должны были побеждать, однако здравствуйте
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Не раскисать, товарищи манки!
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"Мои игроки, после международного перерыва, не были прежними."
На сборную все свалил ахах. Типа у него одного игроки в сборных играют.
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СТоуку стоит отдать должное. Моменты не транжирили, в обороне в принципе неплохо играли. Заслужили ничью против будущего чемпиона Англии
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Зато игра осталась прежней
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