"Стоук" прервал 100-процентную серию "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" впервые в новом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, сыграв вничью в гостях у "Стоука" — 2:2.
Получившего травму капитана "гончаров" Райана Шаукросса заменил новичок Кевин Виммер. Маме Бирам Диуф вытеснил в запас Бруно Мартинса Инди.
По сравнению с предыдущим матчем в старте у "красных дьяволов" появились Маттео Дармиан, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд, заменив Дейли Блинда, Хуана Мату и Антони Мартиаля.
В начале матча обе команды старались проявлять агрессию, но довольно скоро "Стоук" согласился играть вторым номером. Хозяева неплохо сдерживали атакующие порывы соперника и выжидали своего шанса уколоть.
Монотонная и предсказуемая игра оживилась в концовке первого тайма, когда команды обменялись голами. Сперва Эрик Максим Шупо-Мотинг замкнул прострел Даррена Флетчера — 1:0. В ответ на это гости разыграли угловой, а голова Рэшфорда точно срикошетила мяч после удара Поля Погба — 1:1.
После перерыва прошло немногим более 10 минут, и "Юнайтед" реализовал свое игровое преимущество. Генрих Мхитарян сделал скрытую передачу на Ромелу Лукаку, и тот оказался в одиночестве по центру штрафной. Голкипер хозяев Джек Бутланд справился с первым ударом бельгийца, но перед добиванием оказался бессилен — 1:2.
Однако "Стоук" не опечалился, продолжив выжидать свои шансы. На 63-й минуте Давид Де Хеа невероятным отразил удар в упор Джердана Шакири. Был назначен угловой, и Шупо-Мотинг, вчистую выиграв борьбу у Фила Джонса, замкнул подачу от флажка — 2:2.
Ответный гол окрылил "гончаров", однако скоро они решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, согласившись довольствоваться ничейным результатом. Счет уже не изменился — игра складывалось очень тяжело для "дьяволов", чтобы они могли рассчитывать на победу, а Бутланд действовал в воротах безошибочно.
100-процентная серия "Юнайтед" прервалась. Подопечные Моуриньо впервые потеряли очки и впервые пропустили в этом сезоне, однако ничего плохого для них не случилось — напротив, ничья лишь развеяла ложные ожидания.
"Стоук" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.09.2017 21:30
Просмотров: 3289
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Один из лучших вратарей мира, одни из лучших цз Аспи и Луис, лучший опорник и четвертый лучший игрок мира.
Бака, Мората, Рюдигэр, Алонсо и Дзаппа тоже на подходе к топ-уровню.
А ведь еще пара грамотных тр. окон и Челси возможно будет иметь самый сильный состав в Европе. Нужны только игрок на место правого инсайда (Санчес/Гриз), молодая альтернатива Сеску, адекватная альтернатива Алонсо и сопоставимого класса с Альваро нап для конкуренции.
(ответить)
Глянул повтор эпичного всоса колбасни - насколько надо быть с отпитым мозгом, что бы заявить, что Мане ничего не видел и сыграл норм7?!!??!?!
Колбасы, вы в курсе, что боготворите ложного бога?
(ответить)
Эррера был очень слаб сегодня. Лучше уж в основу ставить Мату, а чуть глубже Погба с Матичем
(ответить)
http://sport.bigmir.net/football/england/1810392-Vratar--Chelsi-zabil-shikarnyj-gol--kotoromu-pozaviduet-dazhe-Ronaldu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com/
Куртуа норм с углового положил
(ответить)
Челси — Лучший Клуб Мира и во Вселенной!!
Как нам повезло что мы болеем за Чемпионов и их удача передается нам в жизни, Аминь, Аллилуйя
(ответить)
Месси гений
(ответить)
Проиграл лфц, манки теряют очки - горят пинсы. Нормас.
Хотя хз чего горят, шара от Канте и кривой Варди спали их от ничейки.
(ответить)
Вот тебе ответный вопрос:
назови ТОП-3 команд из Европы с лучшей опорной зоной.
(ответить)
норм кстати Реал Мадрид сегодня попанов подставил
наверняка многие ставили по-крупному и последние деньги
мдаа
(ответить)
братики, я еще раз вопросик повторю, мож кто пропустил.
У кого щас сильнее полузащита, чем у Челси? кроме Реала, у них сильнее.
(ответить)
марку силва топарь (
чо он с этим каличным врофордом творит то...
(ответить)
надеюсь Кейта посадит Хрендо на лавку и станет Капитаном Ливера
черный капитан вместе с черным топарем Мане принесет Леверу золото
Джеррард аxуеет
(ответить)
МЮ с самым легким календарем АПЛ уже сосет во втором туре.
ЛФК уже на законном, ждет бастардов САФа на соседнем месте
(ответить)
Ожидаемо два удара мимо де гея и два гола.
(ответить)
мю мощно смотрелся. Заслуженно увезли очко.
(ответить)
Просто любите Манчестер Сити ! ! !
(ответить)
Пцц хуево на душе, даже осечки Скама не радуют((.
(ответить)
Жестко обоссали лфк
(ответить)
>ветка Манчестера
>90 процентов отписавшихся - пенсы и Бората головного мозга
(ответить)
кстати эвертон днина, как был так и остался, такой ажиотаж был вокруг их трансферов, а оказалось накупили середняков, ну и куман тренеришка физручок как клопп, попрут его скоро
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий