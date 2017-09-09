"Стоук" прервал 100-процентную серию "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" впервые в новом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, сыграв вничью в гостях у "Стоука" — 2:2.

Получившего травму капитана "гончаров" Райана Шаукросса заменил новичок Кевин Виммер. Маме Бирам Диуф вытеснил в запас Бруно Мартинса Инди.



По сравнению с предыдущим матчем в старте у "красных дьяволов" появились Маттео Дармиан, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд, заменив Дейли Блинда, Хуана Мату и Антони Мартиаля.



В начале матча обе команды старались проявлять агрессию, но довольно скоро "Стоук" согласился играть вторым номером. Хозяева неплохо сдерживали атакующие порывы соперника и выжидали своего шанса уколоть.



Монотонная и предсказуемая игра оживилась в концовке первого тайма, когда команды обменялись голами. Сперва Эрик Максим Шупо-Мотинг замкнул прострел Даррена Флетчера — 1:0. В ответ на это гости разыграли угловой, а голова Рэшфорда точно срикошетила мяч после удара Поля Погба — 1:1.



После перерыва прошло немногим более 10 минут, и "Юнайтед" реализовал свое игровое преимущество. Генрих Мхитарян сделал скрытую передачу на Ромелу Лукаку, и тот оказался в одиночестве по центру штрафной. Голкипер хозяев Джек Бутланд справился с первым ударом бельгийца, но перед добиванием оказался бессилен — 1:2.



Однако "Стоук" не опечалился, продолжив выжидать свои шансы. На 63-й минуте Давид Де Хеа невероятным отразил удар в упор Джердана Шакири. Был назначен угловой, и Шупо-Мотинг, вчистую выиграв борьбу у Фила Джонса, замкнул подачу от флажка — 2:2.



Ответный гол окрылил "гончаров", однако скоро они решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, согласившись довольствоваться ничейным результатом. Счет уже не изменился — игра складывалось очень тяжело для "дьяволов", чтобы они могли рассчитывать на победу, а Бутланд действовал в воротах безошибочно.



100-процентная серия "Юнайтед" прервалась. Подопечные Моуриньо впервые потеряли очки и впервые пропустили в этом сезоне, однако ничего плохого для них не случилось — напротив, ничья лишь развеяла ложные ожидания.



"Стоук" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче