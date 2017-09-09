"Стоук" прервал 100-процентную серию "Юнайтед"

Эрик Максим Шупо-Мотинг "Манчестер Юнайтед" впервые в новом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, сыграв вничью в гостях у "Стоука" — 2:2.

Получившего травму капитана "гончаров" Райана Шаукросса заменил новичок Кевин Виммер. Маме Бирам Диуф вытеснил в запас Бруно Мартинса Инди.

По сравнению с предыдущим матчем в старте у "красных дьяволов" появились Маттео Дармиан, Андер Эррера и Маркус Рэшфорд, заменив Дейли Блинда, Хуана Мату и Антони Мартиаля.

В начале матча обе команды старались проявлять агрессию, но довольно скоро "Стоук" согласился играть вторым номером. Хозяева неплохо сдерживали атакующие порывы соперника и выжидали своего шанса уколоть.

Монотонная и предсказуемая игра оживилась в концовке первого тайма, когда команды обменялись голами. Сперва Эрик Максим Шупо-Мотинг замкнул прострел Даррена Флетчера — 1:0. В ответ на это гости разыграли угловой, а голова Рэшфорда точно срикошетила мяч после удара Поля Погба — 1:1.

После перерыва прошло немногим более 10 минут, и "Юнайтед" реализовал свое игровое преимущество. Генрих Мхитарян сделал скрытую передачу на Ромелу Лукаку, и тот оказался в одиночестве по центру штрафной. Голкипер хозяев Джек Бутланд справился с первым ударом бельгийца, но перед добиванием оказался бессилен — 1:2.

Однако "Стоук" не опечалился, продолжив выжидать свои шансы. На 63-й минуте Давид Де Хеа невероятным отразил удар в упор Джердана Шакири. Был назначен угловой, и Шупо-Мотинг, вчистую выиграв борьбу у Фила Джонса, замкнул подачу от флажка — 2:2.

Ответный гол окрылил "гончаров", однако скоро они решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, согласившись довольствоваться ничейным результатом. Счет уже не изменился — игра складывалось очень тяжело для "дьяволов", чтобы они могли рассчитывать на победу, а Бутланд действовал в воротах безошибочно.

100-процентная серия "Юнайтед" прервалась. Подопечные Моуриньо впервые потеряли очки и впервые пропустили в этом сезоне, однако ничего плохого для них не случилось — напротив, ничья лишь развеяла ложные ожидания.

"Стоук" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2017 21:30

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Последние комментарии:




  1. idel 09.09.2017 22:42 # idel
    Один из лучших вратарей мира, одни из лучших цз Аспи и Луис, лучший опорник и четвертый лучший игрок мира.
    Бака, Мората, Рюдигэр, Алонсо и Дзаппа тоже на подходе к топ-уровню.
    А ведь еще пара грамотных тр. окон и Челси возможно будет иметь самый сильный состав в Европе. Нужны только игрок на место правого инсайда (Санчес/Гриз), молодая альтернатива Сеску, адекватная альтернатива Алонсо и сопоставимого класса с Альваро нап для конкуренции.

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  2. sellman 09.09.2017 22:39 # sellman
    Глянул повтор эпичного всоса колбасни - насколько надо быть с отпитым мозгом, что бы заявить, что Мане ничего не видел и сыграл норм7?!!??!?!

    Колбасы, вы в курсе, что боготворите ложного бога?

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  3. herrera-21 09.09.2017 22:35 # herrera-21
    Эррера был очень слаб сегодня. Лучше уж в основу ставить Мату, а чуть глубже Погба с Матичем

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  4. gidro-met 09.09.2017 22:28 # gidro-met
    http://sport.bigmir.net/football/england/1810392-Vratar--Chelsi-zabil-shikarnyj-gol--kotoromu-pozaviduet-dazhe-Ronaldu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com/

    Куртуа норм с углового положил

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  5. wymkentski 09.09.2017 22:27 # wymkentski
    Челси — Лучший Клуб Мира и во Вселенной!!

    Как нам повезло что мы болеем за Чемпионов и их удача передается нам в жизни, Аминь, Аллилуйя

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  6. farot 09.09.2017 22:25 # farot
    Месси гений

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  7. imf-tau 09.09.2017 22:19 # imf-tau
    Проиграл лфц, манки теряют очки - горят пинсы. Нормас.

    Хотя хз чего горят, шара от Канте и кривой Варди спали их от ничейки.

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  8. sellman 09.09.2017 22:18 # sellman
    Вот тебе ответный вопрос:
    назови ТОП-3 команд из Европы с лучшей опорной зоной.

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  9. spartan 09.09.2017 22:18 # spartan
    норм кстати Реал Мадрид сегодня попанов подставил
    наверняка многие ставили по-крупному и последние деньги
    мдаа

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  10. thegodfather 09.09.2017 22:15 # thegodfather
    братики, я еще раз вопросик повторю, мож кто пропустил.
    У кого щас сильнее полузащита, чем у Челси? кроме Реала, у них сильнее.

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  11. thegodfather 09.09.2017 22:12 # thegodfather
    марку силва топарь (
    чо он с этим каличным врофордом творит то...

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  12. spartan 09.09.2017 22:12 # spartan
    надеюсь Кейта посадит Хрендо на лавку и станет Капитаном Ливера
    черный капитан вместе с черным топарем Мане принесет Леверу золото
    Джеррард аxуеет

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  13. sellman 09.09.2017 22:11 # sellman
    МЮ с самым легким календарем АПЛ уже сосет во втором туре.

    ЛФК уже на законном, ждет бастардов САФа на соседнем месте

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  14. fc-zenit 09.09.2017 22:08 # fc-zenit
    Ожидаемо два удара мимо де гея и два гола.

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  15. apucmokpam 09.09.2017 22:08 # apucmokpam
    мю мощно смотрелся. Заслуженно увезли очко.

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  16. up 09.09.2017 22:07 # up
    Просто любите Манчестер Сити ! ! !

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  17. skychnie-oboi 09.09.2017 22:06 # skychnie-oboi
    Пцц хуево на душе, даже осечки Скама не радуют((.

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  18. up 09.09.2017 22:05 # up
    Жестко обоссали лфк

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  19. spartan 09.09.2017 22:02 # spartan
    >ветка Манчестера
    >90 процентов отписавшихся - пенсы и Бората головного мозга

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  20. bezviz 09.09.2017 22:02 # bezviz
    кстати эвертон днина, как был так и остался, такой ажиотаж был вокруг их трансферов, а оказалось накупили середняков, ну и куман тренеришка физручок как клопп, попрут его скоро

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